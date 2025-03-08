Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: 26 Phan ĐÌnh PHùng, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sản xuất content Viral, sáng tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp sáng tạo nội dung, quản lý fanpage Cộng đồng

- Đam mê sáng tạo nội dung, đam mê viết, có khả năng xây dựng content viral, sáng tạo

- Nam, nữ tuổi từ 20 tuổi trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng kênh social

- Ưu tiên sinh viên, hoặc sinh viên mới ra trường học các chuyên nghành MKT, truyền thông

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng cơ bản các phầm mềm edit ảnh, video (photoshop, premiere)

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn phù hợp năng lức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin