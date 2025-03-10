Tuyển Quản lý Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30a

- 38a Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị và cập nhật nội dung cho website, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.
Thiết kế hình ảnh, viết nội dung cho website, fanpage.
Lên kế hoạch và triển khai nội dung (hình ảnh, video, bài viết) cho website và Facebook.
Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads.
Phân tích và báo cáo hiệu quả hoạt động của website, Facebook và các chiến dịch quảng cáo.
Tương tác và trả lời tin nhắn của khách hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý website (WordPress, Shopify,...) và Fanpage Facebook.
Thành thạo các công cụ thiết kế (Canva, ...) và chỉnh sửa video cơ bản.
Có kiến thức về SEO, Google Ads, Facebook Ads.
Có khả năng viết nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng nền tảng.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.
Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh (Lương cơ bản + Thưởng hiệu quả công việc).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy

Công ty TNHH TM Quốc Tế Bảo Duy

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30a - 38a Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

