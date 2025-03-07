Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương thỏa thuận tương xứng với năng lực Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Cơ hội thăng tiến và xây dựng đội ngũ riêng. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Du lịch và teambuilding hàng năm., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành đại lý bán vé máy bay, cho thuê xe và kinh doanh lữ hành.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác cung cấp dịch vụ (phòng vé, đơn vị vận tải,…) để đảm bảo giá cả hợp lý và chất lượng dịch vụ.

Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các đối tác kinh doanh, đàm phán các hợp đồng, điều kiện hợp tác.

Tham gia tuyển dụng, đào tạo, và xây dựng đội ngũ nhân viên để vận hành đại lý.

Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc để vận hành Đại lý hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Du lịch, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo Tiếng Anh HOẶCTiếng Hàn trong công việc (cả giao tiếp và văn bản)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đại lý lữ hành.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin