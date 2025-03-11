Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, sắp xếp máy (thô, tinh) đảm bảo tiến độ gia công

Hỗ trợ kiểm tra chương trình trước khi triển khai xuống máy

Hổ trợ các bộ phận liên quan

Nhận và quản lý phôi sắt

Kiễm tra, bảo trì máy CNC

Quản lý 5S trong khu vực sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm chuyên môn: 05 năm trở lên ở vị trí tương đương

Nắm vững quy trình hành chính, các quy tắc trong quản lý hồ sơ giấy tờ.

Thành thạo lập trình cho máy CNC và hiệu chỉnh chương trình

Thành thạo phần mêm cơ khí Creo, cimco

Nắm rõ kỹ năng vận hành máy CNC (phay, WC, EDM…)

Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel.

Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tính chuẩn xác, tinh thần trách nhiệm, tự tin, khả năng thích nghi, linh động.

Khả năng giao tiếp tốt, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Được cấp phát trang thiết bị làm việc đầy đủ

Chế độ cơm trưa theo quy định công ty

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,… 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin