Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, sắp xếp máy (thô, tinh) đảm bảo tiến độ gia công
Hỗ trợ kiểm tra chương trình trước khi triển khai xuống máy
Hổ trợ các bộ phận liên quan
Nhận và quản lý phôi sắt
Kiễm tra, bảo trì máy CNC
Quản lý 5S trong khu vực sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm chuyên môn: 05 năm trở lên ở vị trí tương đương
Nắm vững quy trình hành chính, các quy tắc trong quản lý hồ sơ giấy tờ.
Thành thạo lập trình cho máy CNC và hiệu chỉnh chương trình
Thành thạo phần mêm cơ khí Creo, cimco
Nắm rõ kỹ năng vận hành máy CNC (phay, WC, EDM…)
Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel.
Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tính chuẩn xác, tinh thần trách nhiệm, tự tin, khả năng thích nghi, linh động.
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận
Được cấp phát trang thiết bị làm việc đầy đủ
Chế độ cơm trưa theo quy định công ty
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,… 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

