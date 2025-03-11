Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Bình Dương - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Trực tiếp tổ chức, điều hành triển khai thi công các dự án do công ty điều động.

Triển khai lập kế hoạch mảng MEP, lập tổng tiến độ thi công và phụ trách chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng theo hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật.

Phân tích rủi ro dự án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Điều phối và sử dụng nguồn lực (nhân công - vật tư - thiết bị - tổ đội - nhà cung cấp) trên công trường hợp lý để đạt tiến độ, chất lượng, an toàn đã cam kết và mang lại hiệu quả cao nhất.

Kiểm soát các hồ sơ nghiệm thu khối lượng thanh toán/ quyết toán; hồ sơ đề nghị tạm ứng / thanh toán trước khi trình duyệt thanh toán.

Đề xuất các kiến nghị, giải pháp, tình huống để giải quyết các vấn đề phát sinh, bổ sung, thay đổi liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý công trình.

Đảm bảo việc triển khai thi công, quản lý công trình không gây bất lợi / thiệt hại cho công ty.

Đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong quá trình quản lý công trình.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học cho các chuyên ngành liên quan Điện Công Nghiệp, Hệ thống điện, Cung cấp điện, Nhiệt Điện Lạnh, Cấp Thoát nước..v/v.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ thiết kế / giám sát liên quan.

Kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên, làm việc liên quan đến thiết kế, giám sát thi công hệ thống Điện, HVAC, cấp thoát nước, chữa cháy (Báo cháy, Âm Thanh, Điện Thoại, Mạng, CCTV....).

Sử dụng tốt các phần mềm phục vụ công việc và tin học văn phòng.

Có kiến thức chuyên môn và các qui định pháp luật liên quan.

Sử dụng thành thạo Autocad 2D, 3D (ưu tiên các ứng viên sử dụng được Revit), thành thạo tin học văn phòng, có kỹ năng viết và sử dụng email, họp trực tuyến.

Kỹ năng làm việc độc lập cũng như phối hợp đội nhóm tốt.

Kỹ năng tốt trong công tác đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công, kiểm soát dự án, quản trị rủi ro.

Phong cách làm việc chủ động, chuyên nghiệp, quyết liệt, kỷ luật cao.

Có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Luôn minh bạch rõ ràng trong công tác quản lý công trình và quản trị nhân sự.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Được Hưởng Những Gì

Lương: Cạnh tranh theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động.

Được thưởng theo hoạt động kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

