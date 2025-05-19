Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: TP Quy Nhơn, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mại cho khách hàng

Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau bán hàng

Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách hàng mới để đảm bảo độ phủ cho sản phẩm

Các sản phẩm chính của công ty: kéo dán gạch, keo chà ron …..

Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên

Tuổi: 18-36t

Có phương tiện đi lại để phục vụ công việc

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề, làm việc nhóm

Có tính hướng ngoại, năng động, chịu khó, có trách nhiệm

Sức khỏe tốt, quyết tâm kiếm tiền, có thể đi làm ngay sau khi trúng tuyển

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 15 – 20 triệu ( Không giới hạn thu nhập)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được thưởng các dịp lễ trong năm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định ( Tết âm lịch, Tết Dương lịch, 30/4 & 1/5,...)

Được đào tạo miễn phí, hướng dẫn tận tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION

