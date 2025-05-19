Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bạc Liêu: TP Quy Nhơn, Thành phố Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mại cho khách hàng
Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau bán hàng
Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách hàng mới để đảm bảo độ phủ cho sản phẩm
Các sản phẩm chính của công ty: kéo dán gạch, keo chà ron …..
Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp trở lên
Tuổi: 18-36t
Có phương tiện đi lại để phục vụ công việc
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề, làm việc nhóm
Có tính hướng ngoại, năng động, chịu khó, có trách nhiệm
Sức khỏe tốt, quyết tâm kiếm tiền, có thể đi làm ngay sau khi trúng tuyển
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 15 – 20 triệu ( Không giới hạn thu nhập)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được thưởng các dịp lễ trong năm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định ( Tết âm lịch, Tết Dương lịch, 30/4 & 1/5,...)
Được đào tạo miễn phí, hướng dẫn tận tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
