Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Ngọc Diệp làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 8 Triệu

- Đồng Nai: 20/9/16/1, Khu phố 2, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa
Thu gom phế liệu:
- Tiếp nhận thông tin về địa điểm thu gom phế liệu từ bộ phận điều phối.
- Đến tận nơi thu gom phế liệu theo lịch trình đã được sắp xếp.
- Thu gom các loại phế liệu (giấy, nhựa, kim loại,…) một cách nhanh chóng và gọn gàng.
- Kiểm tra chất lượng phế liệu thu gom, đảm bảo không lẫn tạp chất hoặc vật liệu không mong muốn.
Vận chuyển phế liệu:
- Bốc xếp phế liệu lên phương tiện vận chuyển (xe máy, xe ba gác, xe tải,…).
- Vận chuyển phế liệu về kho bãi của công ty một cách an toàn và đúng quy định.
- Bốc dỡ phế liệu tại kho bãi, sắp xếp gọn gàng theo hướng dẫn.
Báo cáo công việc:
- Ghi chép thông tin về số lượng, chủng loại phế liệu thu gom được.
- Báo cáo kết quả thu gom cho bộ phận quản lý.
- Thông báo kịp thời cho quản lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
– Có kiến thức, kinh nghiệm về phân loại phế liệu
– Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc nặng.
– Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu gom phế liệu.
– Đam mê, nhiệt tình với công việc.
– Thử việc 01 tháng, nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc.
– Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng suất làm việc.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
– Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết.
– Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
– Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
– Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty.
– Cơ hội thăng tiến trong công việc
Lưu ý: Công việc có thể đòi hỏi làm việc ngoài giờ hoặc vào cuối tuần tùy theo yêu cầu công việc.
