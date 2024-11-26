Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Nguyễn Kim, 253 Phạm Văn Thuận, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Quản lý kinh doanh

Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, các buổi hội thảo,...

Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu công việc được giao

Duy trì mối quan hệ và xây dựng phát triển hệ thống khách hàng

Tham mưu, tư vấn cho BGĐ các vấn đề liên quan đến kinh doanh, marketing nhằm tổ chức hệ thống kinh doanh được hiệu quả

Phát triển chiến lược trải nghiệm khách hàng để cải thiện và quảng bá sản phẩm.

Phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh, đề xuất các chương trình đầy mạnh doanh số của công ty & báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Manager

Thông hiểu các thông lệ kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối thủ.

Đam mê kinh doanh, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về giải pháp phần mềm, thương mại điện tử là một lợi thế.

Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng đàm phán và ra quyết định; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc., Kỹ năng lãnh đạo, điều hành, lập chiến lược

Tiếng Anh/Tiếng Trung là một ưu thế

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đổi mới.

Thưởng tháng 13, 14

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

