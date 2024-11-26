Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Nguyễn Kim, 253 Phạm Văn Thuận, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, các buổi hội thảo,...
Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu công việc được giao
Duy trì mối quan hệ và xây dựng phát triển hệ thống khách hàng
Tham mưu, tư vấn cho BGĐ các vấn đề liên quan đến kinh doanh, marketing nhằm tổ chức hệ thống kinh doanh được hiệu quả
Phát triển chiến lược trải nghiệm khách hàng để cải thiện và quảng bá sản phẩm.
Phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh, đề xuất các chương trình đầy mạnh doanh số của công ty & báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Manager
Thông hiểu các thông lệ kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối thủ.
Đam mê kinh doanh, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về giải pháp phần mềm, thương mại điện tử là một lợi thế.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng đàm phán và ra quyết định; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc., Kỹ năng lãnh đạo, điều hành, lập chiến lược
Tiếng Anh/Tiếng Trung là một ưu thế

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đổi mới.
Thưởng tháng 13, 14
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

