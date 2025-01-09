Tuyển Area sales manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động, trực tiếp tổ chức sắp xếp triển khai và kiểm soát hoạt động vận hành kinh doanh tại các cửa hàng trong phạm vi phụ trách nhằm đảm bảo chiến lược được thực thi đúng và đạt được mục tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận... cao nhất).

- Chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, phát triển và gắn kết đội ngũ vận hành kinh doanh khu vực trong phạm vi phụ trách, để nâng cao hiệu quả và "cùng nhau" tạo ra sức mạnh đột phá tập thể, hoàn thành mục tiêu thách thức của Công ty.

- Tổ chức triển khai & kiểm soát chất lượng dịch vụ các cửa hàng trong phạm vi phụ trách nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đồng bộ theo tiêu chuẩn Công ty

- Đảm bảo các Cửa hàng vận hành đồng bộ và tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn dịch vụ & các quy định liên quan

- Duy trì và phát triển khách hàng hiệu quả

- Tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng ngoài phạm vi của cấp dưới & trong phạm vi quản lý

- Cập nhật thường xuyên thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng.. từ đó xác định được tiềm năng, xu thế, thuận lợi và khó khăn để đề xuất các chính sách - chương trình thúc đẩy bán hàng

- Tổ chức triển khai & kiểm soát các hoạt động bán hàng như công tác đặt hàng đúng - giao nhận đủ hàng hóa; trưng bày (POG), hoạt náo, các chương trình khuyến mại,…đảm bảo tuân thủ chính sách và chương trình kinh doanh theo kế hoạch được ban hành

- Đánh giá hiệu quả các chính sách và chương trình kinh doanh, danh mục hàng hóa, trưng bày, ...từ đó đề xuất điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp