Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing – truyền thông thúc đẩy bán hàng và xây dựng thương hiệu

- Theo dõi hoạt động chăm sóc khách hàng theo ngày, hỗ trợ điều chỉnh, cải tiến để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng

- Quản lý, vận hành website, fanpage, hệ thống kênh, trang bán hàng trên các sàn TMĐT

- Đề xuất các chương trình bán hàng áp dụng cho khách lẻ, sàn TMĐT theo tháng/quý/năm

- Xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ, viết bài SEO

- Phát triển các hệ thống Social Network của Công ty (google ads, facebook, email marketing, website,v.v…)

- Đi backlink, tăng nhận diện thương hiệu trên các kênh báo chí, diễn đàn

- Phân công nhiệm vụ, quản lý đội ngũ, đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự nhóm

- Phối hợp với các phòng ban liên quan thiết lập KPI và đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

- Tham mưu cho BGĐ các vấn đề về xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy bàn hàng trên các trang TMĐT

- Các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo của BGĐ