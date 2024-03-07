Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo
- Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing – truyền thông thúc đẩy bán hàng và xây dựng thương hiệu
- Theo dõi hoạt động chăm sóc khách hàng theo ngày, hỗ trợ điều chỉnh, cải tiến để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng
- Quản lý, vận hành website, fanpage, hệ thống kênh, trang bán hàng trên các sàn TMĐT
- Đề xuất các chương trình bán hàng áp dụng cho khách lẻ, sàn TMĐT theo tháng/quý/năm
- Xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ, viết bài SEO
- Phát triển các hệ thống Social Network của Công ty (google ads, facebook, email marketing, website,v.v…)
- Đi backlink, tăng nhận diện thương hiệu trên các kênh báo chí, diễn đàn
- Phân công nhiệm vụ, quản lý đội ngũ, đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự nhóm
- Phối hợp với các phòng ban liên quan thiết lập KPI và đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
- Tham mưu cho BGĐ các vấn đề về xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy bàn hàng trên các trang TMĐT
- Các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh… hoặc các ngành liên quan
- Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương
- Am hiểu marketing và truyền thông, ưu tiên có kỹ năng về thiết kế, photoshop, biên tập...
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng quản lý đội nhóm
- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ T2 đến hết sáng T7, nghỉ chiều T7, CN
- Lương, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty
- BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước
- Được cung cấp công cụ, dụng cụ làm việc
- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty
- Nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI