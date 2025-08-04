Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 00.09 Tầng trệt, Tháp 8, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh & Vận Hành năng động và linh hoạt để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Bạn sẽ làm việc chặt chẽ với team để quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng đến với máy bán vàng tự động và hỗ trợ thúc đẩy doanh số tại điểm bán.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức cơ bản hoặc yêu thích lĩnh vực bán hàng.
• Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.
• Tin học văn phòng (Word, Excel, mạng xã hội).
• Biết tiếng Anh cơ bản.
• Mới tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, bán lẻ hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.
• Giao tiếp thân thiện, tự tin và yêu thích việc trò chuyện với mọi người.
• Chủ động, có tinh thần làm việc độc lập và sẵn sàng hành động.
• Có khả năng tổ chức công việc và làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc giữa sales và vận hành.

Tại CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 10-13 triệu đồng/tháng.
• Cơ hội trở thành một phần của thương hiệu quốc tế thú vị và đang phát triển nhanh chóng.
• Học hỏi kỹ năng thực tế về bán hàng, marketing và vận hành kinh doanh.
• Giờ làm việc linh hoạt và môi trường làm việc năng động.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp khi công ty mở rộng quy mô.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 00.09 Tầng trệt, Tháp 8, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

