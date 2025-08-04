Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00.09 Tầng trệt, Tháp 8, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Chúng tôi đang tìm kiếm một Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh & Vận Hành năng động và linh hoạt để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Bạn sẽ làm việc chặt chẽ với team để quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng đến với máy bán vàng tự động và hỗ trợ thúc đẩy doanh số tại điểm bán.

• Có kiến thức cơ bản hoặc yêu thích lĩnh vực bán hàng.

• Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

• Tin học văn phòng (Word, Excel, mạng xã hội).

• Biết tiếng Anh cơ bản.

• Mới tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, bán lẻ hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.

• Giao tiếp thân thiện, tự tin và yêu thích việc trò chuyện với mọi người.

• Chủ động, có tinh thần làm việc độc lập và sẵn sàng hành động.

• Có khả năng tổ chức công việc và làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc giữa sales và vận hành.

Tại CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 10-13 triệu đồng/tháng.

• Cơ hội trở thành một phần của thương hiệu quốc tế thú vị và đang phát triển nhanh chóng.

• Học hỏi kỹ năng thực tế về bán hàng, marketing và vận hành kinh doanh.

• Giờ làm việc linh hoạt và môi trường làm việc năng động.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp khi công ty mở rộng quy mô.

