Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

  • Tư vấn khách hàng về sản phẩm thẻ tín dụng của Ngân hàng
  • Sản phẩm có nhiều chương trình ưu đãi
  • Hỗ trợ khách hàng hoàn tất hồ sơ
  • Công ty cung cấp data khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
  • Không yêu cầu ngoại hình, kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

  • THU NHẬP: 9.000.000 - 15.000.000 TRỞ LÊN / THÁNG

LƯƠNG: Lương CB: 4.8 - 12 triệu + hoa hồng (tăng theo level). Lương cơ bản tăng theo level trong tháng - không bị ảnh hưởng doanh số.

  • Nhận 100% lương khi thử việc
  • Phụ cấp lương đào tạo, phí gửi xe
  • Đào tạo bài bản, upskill hàng tháng
  • Tham gia huddle, sinh nhật, Teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam

Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

