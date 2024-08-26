[Hồ Chí Minh] Công ty TNHH Oh Vacation TUYỂN DUNG NHÂN VIÊN CSKH/ĐẶT LỊCH HẸN 5 người Toàn thời gian cố định lương Từ 10 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Oh Vacation
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 8, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P15, Quận 11
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Gọi điện thoại mời khách hàng đến tham dự sự kiện của công ty theo danh sách có sẵn.
- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng.
- Nhắc nhở khách hàng về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện.
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về địa điểm diễn ra sự kiện.
- Báo cáo lại danh sách khách hàng tham dự sự kiện cho quản lý.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp- nghề, CĐ, ĐH hoặc là sinh viên năm cuối
- Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt, không nói ngọng, nói lắp.
- Chăm chỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.
- Đối với ứng viên không có kinh nghiệm: Được đào tạo bài bản, yêu cầu có tinh thần học hỏi, cố gắng, nghiêm túc trong công việc.
Tại Công ty TNHH Oh Vacation Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng từ 6.500.000 đến 8.500.000đ/tháng + Hoa Hồng + Thưởng nóng theo ngày hoặc tháng
- Thu nhập trung bình: Lên tới 20.000.000đ/tháng
- Hưởng lương ngay cả trong thời gian đào tạo
- Thưởng năm lên tới 15 tháng lương
- Môi trường lao động năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến rõ ràng. Có cơ hội phỏng vấn chéo lên những vị trí thuộc khối chuyên môn/ phòng ban khác
- Được tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch cao cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo luật Lao động
- Được đào tạo chuyên sâu bởi những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Oh Vacation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
