Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 335, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3
- Đồng Nai: 11B/82 KP1, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
- Đồng Nai: 728 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
- Đồng Nai: 2247 Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
- Bán hàng tại showroom kết hợp đi thị trường tư vấn khách hàng
- Lĩnh vực hoạt động về các sản phẩm TBVS, Gạch ốp lát, Sofa, Bếp cao cấp,...
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới
- Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, định hướng khách hàng
- Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm yêu cầu lanh lợi, chủ động trong công việc.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.
- Lương cơ bản khởi điểm: 6.000.000VNĐ + Phụ cấp 1.400.000VNĐ + %Hoa hồng + Thưởng => Thu nhập từ 10 - 15 Triệu
- Thử việc hưởng 100% lương cơ bản.
- Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
- Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chính sách công ty….
- Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.
- Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.
