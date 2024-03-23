Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tập Đoàn Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 23/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Tập Đoàn Rita Võ

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tập Đoàn Rita Võ

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 335, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

- Đồng Nai: 11B/82 KP1, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

- Đồng Nai: 728 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

- Đồng Nai: 2247 Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

  • Bán hàng tại showroom kết hợp đi thị trường tư vấn khách hàng
  • Lĩnh vực hoạt động về các sản phẩm TBVS, Gạch ốp lát, Sofa, Bếp cao cấp,...
  • Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới
  • Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng
  • Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, định hướng khách hàng
  • Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm yêu cầu lanh lợi, chủ động trong công việc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
  • Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.

Tại Tập Đoàn Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cơ bản khởi điểm: 6.000.000VNĐ + Phụ cấp 1.400.000VNĐ  + %Hoa hồng + Thưởng => Thu nhập từ 10 - 15 Triệu
  • Thử việc hưởng 100% lương cơ bản.
  • Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
  • Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chính sách công ty….
  • Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.
  • Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Rita Võ

Tập Đoàn Rita Võ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

