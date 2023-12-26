Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Xây Dựng An Thiên Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Xây Dựng An Thiên Phát
Ngày đăng tuyển: 26/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Xây Dựng An Thiên Phát

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 204 Đường 2, Tổ 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

  • Phát triển nội dung dịch vụ thi công xây dựng nhà ở, cung cấp kiến thức cho người dùng và giới thiệu về sản phẩm.
  • Tối ưu hóa nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội để tăng hiệu quả SEO
  • Thực hiện công việc nghiên cứu bộ từ khóa SEO
  • Kiểm tra bài viết từ CTV
  • Tham gia vào các dự án nội dung và đưa ra các ý tưởng mới để cải thiện nội dung và tăng tương tác khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Độ tuổi từ 18 – 24

  • Kinh nghiệm: có kinh nghiệm viết lách trên 1 năm

  • Kỹ năng: photoshop, canva, tin học văn phòng cơ bản, (có tiếng anh là một lợi thế)

  • Lĩnh vực: xây dựng, thiết kế thi công xây dựng.

  • Giới tính: Nam/Nữ

Tại Xây Dựng An Thiên Phát Thì Được Hưởng Những Gì

  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

  • Được training 1vs1

  • Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

  • Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

  • Được cấp máy tính riêng khi làm việc tại văn phòng công ty

  • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xây Dựng An Thiên Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Xây Dựng An Thiên Phát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 204 Đường Số 2, P. Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

