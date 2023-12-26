Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Xây Dựng An Thiên Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Xây Dựng An Thiên Phát
- Hồ Chí Minh: 204 Đường 2, Tổ 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Phát triển nội dung dịch vụ thi công xây dựng nhà ở, cung cấp kiến thức cho người dùng và giới thiệu về sản phẩm.
- Tối ưu hóa nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội để tăng hiệu quả SEO
- Thực hiện công việc nghiên cứu bộ từ khóa SEO
- Kiểm tra bài viết từ CTV
- Tham gia vào các dự án nội dung và đưa ra các ý tưởng mới để cải thiện nội dung và tăng tương tác khách hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 18 – 24
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm viết lách trên 1 năm
Kỹ năng: photoshop, canva, tin học văn phòng cơ bản, (có tiếng anh là một lợi thế)
Lĩnh vực: xây dựng, thiết kế thi công xây dựng.
Giới tính: Nam/Nữ
Tại Xây Dựng An Thiên Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Được training 1vs1
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được cấp máy tính riêng khi làm việc tại văn phòng công ty
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xây Dựng An Thiên Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
