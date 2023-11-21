Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lai Châu

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn được giao.

- Nắm bắt thông tin về thị trường, khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên địa bàn phụ trách.

- Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ.

- Lập kế hoạch làm việc rõ ràng và hoàn tất báo cáo đầy đủ theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

- Xây dựng hình ảnh công ty đến với các khách hàng tại địa bàn phụ trách.

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách, thông tin từ công ty tới các khách hàng.

- Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ để tăng cao doanh số bán hàng, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo qui định của bộ phận.

- Truyền thông về thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách trung thực.

- Báo cáo kết quả theo kế hoạch: Tuần/ tháng/ quý.

- Làm việc tại các phòng khám, bệnh viện khu vực Lai Châu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành dược hoặc kinh tế. Nhanh nhẹn, hoạt ngôn và cầu tiến.

- 6 tháng kinh nghiệm

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.

- Yêu thích công việc kinh doanh, thích nghi với điều kiện đi lại nhiều

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp + % doanh số + thưởng KPI (thu nhập từ 15tr trở lên)

- Thưởng Quý + Năm + Lễ Tết + BHXH + Du lịch hàng năm.

- Được đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

- Cty với các mảng Dược – TBYT – Thính Học tạo sự liên kết sâu rộng với khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

