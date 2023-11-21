Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn được giao.

- Nắm bắt thông tin về thị trường, khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên địa bàn phụ trách.

- Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ.

- Lập kế hoạch làm việc rõ ràng và hoàn tất báo cáo đầy đủ theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

- Xây dựng hình ảnh công ty đến với các khách hàng tại địa bàn phụ trách.

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách, thông tin từ công ty tới các khách hàng.

- Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ để tăng cao doanh số bán hàng, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo qui định của bộ phận.

- Truyền thông về thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách trung thực.

- Báo cáo kết quả theo kế hoạch: Tuần/ tháng/ quý.

- Làm việc tại các phòng khám, bệnh viện khu vực Lai Châu