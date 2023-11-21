Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
- Lai Châu
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn được giao.
- Nắm bắt thông tin về thị trường, khách hàng.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên địa bàn phụ trách.
- Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ.
- Lập kế hoạch làm việc rõ ràng và hoàn tất báo cáo đầy đủ theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.
- Xây dựng hình ảnh công ty đến với các khách hàng tại địa bàn phụ trách.
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách, thông tin từ công ty tới các khách hàng.
- Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ để tăng cao doanh số bán hàng, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo qui định của bộ phận.
- Truyền thông về thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách trung thực.
- Báo cáo kết quả theo kế hoạch: Tuần/ tháng/ quý.
- Làm việc tại các phòng khám, bệnh viện khu vực Lai Châu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ngành dược hoặc kinh tế. Nhanh nhẹn, hoạt ngôn và cầu tiến.
- 6 tháng kinh nghiệm
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.
- Yêu thích công việc kinh doanh, thích nghi với điều kiện đi lại nhiều
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + phụ cấp + % doanh số + thưởng KPI (thu nhập từ 15tr trở lên)
- Thưởng Quý + Năm + Lễ Tết + BHXH + Du lịch hàng năm.
- Được đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Cty với các mảng Dược – TBYT – Thính Học tạo sự liên kết sâu rộng với khách hàng.
