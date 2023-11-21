Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng hình ảnh đội ngũ trình dược SAN TA VN chuyên nghiệp, uy tín, chủ động, và tận tụy trong mắt khách hàng, đối thủ.

- Lập kế hoạch triển khai:

- Xây dựng kế hoạch bán hàng kênh ETC (kênh thầu) trong khu vực phụ trách nhằm đảm bảo thực hiện được chiến lược bán hàng của công ty và đạt kế hoạch doanh số mục tiêu được giao.

- Triển khai, đánh giá thực thi chiến lược kinh doanh địa bàn mình phụ trách, gồm: Xây dựng mối quan hệ với KOL, vận động nhập hàng thầu.

- Triển khai kế hoạch bán hàng cho trình dược viên đội

- Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm, dịch vụ của SAN TA VN và đối thủ.

- Quản lý và đào tạo:

- Tổ chức nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của đội,

- Đào tạo, huấn luyện kĩ năng trình dược của TDV của đội

- Hướng dẫn, huấn luyện TDV thực hiện đúng các quy trình tác nghiệp với các phòng ban khác của công ty

- Tổ chức đánh giá TDV hàng tháng, quý, năm. Đề xuất kế hoạch phát triển, khen thưởng , kỷ luật TDV đội mình phụ trách.

- Địa bàn: Lai Châu