Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI
- Lai Châu
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng hình ảnh đội ngũ trình dược SAN TA VN chuyên nghiệp, uy tín, chủ động, và tận tụy trong mắt khách hàng, đối thủ.
- Lập kế hoạch triển khai:
- Xây dựng kế hoạch bán hàng kênh ETC (kênh thầu) trong khu vực phụ trách nhằm đảm bảo thực hiện được chiến lược bán hàng của công ty và đạt kế hoạch doanh số mục tiêu được giao.
- Triển khai, đánh giá thực thi chiến lược kinh doanh địa bàn mình phụ trách, gồm: Xây dựng mối quan hệ với KOL, vận động nhập hàng thầu.
- Triển khai kế hoạch bán hàng cho trình dược viên đội
- Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm, dịch vụ của SAN TA VN và đối thủ.
- Quản lý và đào tạo:
- Tổ chức nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của đội,
- Đào tạo, huấn luyện kĩ năng trình dược của TDV của đội
- Hướng dẫn, huấn luyện TDV thực hiện đúng các quy trình tác nghiệp với các phòng ban khác của công ty
- Tổ chức đánh giá TDV hàng tháng, quý, năm. Đề xuất kế hoạch phát triển, khen thưởng , kỷ luật TDV đội mình phụ trách.
- Địa bàn: Lai Châu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- ƯU TIÊN: Ứng viên nam, tuổi <35, hộ khẩu tại Hà Nội hoặc Phú Thọ hoặc Yên Bái
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng y hoặc dược, quản trị kinh doanh….hoặc tương đương.
- Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, chịu khó, tinh tế, đam mê kinh doanh. (Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với khách hàng địa bàn Hà Nội)
- Có khả năng xây dựng đội nhóm , kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức
- Sáng tạo, năng động nhiệt huyết trong công việc, sẵn sang đương đầu với thử thách và không ngại khó khắn
- Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin, thu thập báo cáo, phân tích, giải quyết tình huống
- Giao tiếp tốt, biết lắng nghe, khả năng thuyết phục cao
- Yêu cầu: đi công tác
Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh
Thưởng KPIs và các ngày lễ tết BHXH - BHYT, BH sức khỏe PTI
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức
