Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần MEDSI
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công Ty Cổ Phần MEDSI

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lai Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng hình ảnh đội ngũ trình dược SAN TA VN chuyên nghiệp, uy tín, chủ động, và tận tụy trong mắt khách hàng, đối thủ.
- Lập kế hoạch triển khai:
- Xây dựng kế hoạch bán hàng kênh ETC (kênh thầu) trong khu vực phụ trách nhằm đảm bảo thực hiện được chiến lược bán hàng của công ty và đạt kế hoạch doanh số mục tiêu được giao.
- Triển khai, đánh giá thực thi chiến lược kinh doanh địa bàn mình phụ trách, gồm: Xây dựng mối quan hệ với KOL, vận động nhập hàng thầu.
- Triển khai kế hoạch bán hàng cho trình dược viên đội
- Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm, dịch vụ của SAN TA VN và đối thủ.
- Quản lý và đào tạo:
- Tổ chức nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của đội,
- Đào tạo, huấn luyện kĩ năng trình dược của TDV của đội
- Hướng dẫn, huấn luyện TDV thực hiện đúng các quy trình tác nghiệp với các phòng ban khác của công ty
- Tổ chức đánh giá TDV hàng tháng, quý, năm. Đề xuất kế hoạch phát triển, khen thưởng , kỷ luật TDV đội mình phụ trách.
- Địa bàn:   Lai Châu 

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ƯU TIÊN: Ứng viên nam, tuổi <35, hộ khẩu tại Hà Nội hoặc Phú Thọ hoặc Yên Bái
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng y hoặc dược, quản trị kinh doanh….hoặc tương đương.
- Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, chịu khó, tinh tế, đam mê kinh doanh. (Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với khách hàng địa bàn Hà Nội)
- Có khả năng xây dựng đội nhóm , kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức
- Sáng tạo, năng động nhiệt huyết trong công việc, sẵn sang đương đầu với thử thách và không ngại khó khắn
- Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin, thu thập báo cáo, phân tích, giải quyết tình huống
- Giao tiếp tốt, biết lắng nghe, khả năng thuyết phục cao
- Yêu cầu: đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI Thì Được Hưởng Những Gì


Thu nhập cạnh tranh
Thưởng KPIs và các ngày lễ tết BHXH - BHYT, BH sức khỏe PTI
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần MEDSI

Công Ty Cổ Phần MEDSI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 75 Nguyễn Qúy Đức , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

