Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY BẮC TV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY BẮC TV
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 97 Bế Văn Đàn, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng. Chốt đơn, lên đơn hàng.
- Trực fanpage, website bán hàng của công ty. Trả lời những câu hỏi, thắc mắc của khách hàng.
- Gửi thông tin cho khách khi có chương trình giảm giá, khuyến mãi.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop cá nhân
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY BẮC TV Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng + % doanh thu + thưởng hiệu quả công việc + thưởng hàng tháng ( bốc thăm trúng thưởng, thưởng nóng,...)
Lương cứng: 6.000.000 ( thử việc 85% lương cứng - thử việc 2 tháng )
% doanh thu ( trao đổi chi tiết khi phỏng vấn )
TỔNG THU NHẬP: TỪ 10.000.000 - 20.000.000 - THU NHẬP XỨNG ĐÁNG NĂNG LỰC
- Môi trường trẻ trung, năng động, hòa đồng
- Chính sách BHXH theo quy định của nhà nước, lương tháng 13, thưởng quý, thưởng năm, ...
- Du lịch, teambulding, sinh nhật HÀNG THÁNG, ....
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY BẮC TV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
