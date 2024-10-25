Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: TP Hải Dương ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Là đại diện của Công ty BHNT Manulife Vietnam, có cơ hội làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank trên toàn quốc.
- Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu để tư vấn về sản phẩm, kế hoạch bảo hiểm Manulife, đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cán bộ nhân viên Ngân hàng, hỗ trợ và phối hợp tổ chức các sự kiện thúc đẩy doanh số bảo hiểm tại đơn vị.
- Hoàn thành các quy trình hợp đồng, bàn giao hợp đồng cho khách hàng, thu phí bảo hiểm, thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.
- Phối hợp với nhân viên Ngân hàng nhắc khách hàng duy trì đóng phí trong các năm tiếp theo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 35.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tư vấn/kinh doanh các ngành nghề. Ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bảo hiểm, Tài chính – Ngân hàng, là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank - Top 4 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hoạt động trên 155 chi nhánh, hơn 1.000 phòng giao dịch toàn quốc.
- Thu nhập hấp dẫn, bao gồm:
o Lương cố định hàng tháng: 6.000.000 - 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)
o Thưởng hoa hồng theo doanh số: các khoản thưởng tháng + thưởng quý + thưởng hoa hồng năm 2 + thưởng nóng các chương trình thi đua đặc biệt + thưởng thâm niên công tác
- Chương trình Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe sau 2 tháng thử việc.
- Trợ cấp thai sản dành cho nữ.
- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí Chuyên viên tư vấn bảo hiểm cấp cao (IS – PIS) và các vị trí Quản lí (SM - RSM), xét thăng tiến 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc. INTERNAL
- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm, nghiệp vụ tư vấn, kỹ năng mềm nâng cao.
- Cơ hội đi du lịch, hội nghị trong và ngoài nước khi đạt doanh số (Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Singapore, Dubai, Úc, ...).
- Được hưởng các chương trình ưu tiên dành cho Chuyên viên tư vấn bảo hiểm xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 75 Hoàng Văn Thái, D.7, HCM, HN: 5 Fl, CMC Tower, Duy Tan Street | Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

