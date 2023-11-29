Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm SHINHAN FINANCE làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 40 Triệu

Hình thức làm việc

1. Quản lý nhân sự (40%):

• Quản lý nhóm thu hồi nợ thực địa, thuyết phục khách hàng trả nợ nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

• Sắp xếp kế hoạch làm việc cho nhân viên.

• Đào tạo, huấn luyện cho nhân viên mới/nhân viên thu hồi nợ thực địa sử dụng hệ thống của công ty.

2. Trách nhiệm cốt lõi (60%):

• Theo dõi và liệt kê dữ liệu để thực hiện xử lý rủi ro. Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề thu hồi nợ thực địa.

• Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ thu hồi nợ.

• Thống kê, phân tích, đánh giá số lượng, chất lượng công việc của nhân viên hàng ngày/tuần/tháng.

• Giám sát và quản lý hiệu quả, năng suất hàng ngày.

• Làm việc và hợp tác với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu của công ty.

• Các nhiệm vụ được giao khác

Được chọn khu vực làm việc gần nhất: TP.HCM hoặc Tây Ninh