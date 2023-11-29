Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm SHINHAN FINANCE làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại SHINHAN FINANCE
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 40 Triệu
1. Quản lý nhân sự (40%):
• Quản lý nhóm thu hồi nợ thực địa, thuyết phục khách hàng trả nợ nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
• Sắp xếp kế hoạch làm việc cho nhân viên.
• Đào tạo, huấn luyện cho nhân viên mới/nhân viên thu hồi nợ thực địa sử dụng hệ thống của công ty.
2. Trách nhiệm cốt lõi (60%):
• Theo dõi và liệt kê dữ liệu để thực hiện xử lý rủi ro. Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề thu hồi nợ thực địa.
• Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ thu hồi nợ.
• Thống kê, phân tích, đánh giá số lượng, chất lượng công việc của nhân viên hàng ngày/tuần/tháng.
• Giám sát và quản lý hiệu quả, năng suất hàng ngày.
• Làm việc và hợp tác với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu của công ty.
• Các nhiệm vụ được giao khác
Được chọn khu vực làm việc gần nhất: TP.HCM hoặc Tây Ninh
Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
2. Kinh nghiệm: Ít nhất một năm làm việc ở cùng vị trí hoặc cùng lĩnh vực
3. Kiến thức:
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính.
Có sự tìm hiểu về hoạt động của công ty
4. Kỹ năng:
• Kỹ năng quản lý và kỹ năngExcel tốt.
• Kỹ năng phân tích và đánh giá.
• Kỹ năng Giao tiếp
• Làm việc nhóm tốt và xử lý tình huống tốt
• Chịu được áp lực công việc cao.
5. Thái độ làm việc
• Tinh thần trách nhiệm
• Làm việc chăm chỉ
• Thái độ làm việc chuyên nghiệp.
• Cách cư xử có đạo đức
Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng full lương
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc
Được đài thọ thêm gói Bảo hiểm tai nạn sức khỏe thêm
Thưởng lễ tết
Chính sách thưởng thêm thường xuyên
12 ngày nghỉ phép/ năm
Được đào tạo bài bản và được tạo cơ hội thăng tiến
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
