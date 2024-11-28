Tuyển Admin Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý Hành chính Nhân sự:

• Hỗ trợ xử lý các thủ tục và hồ sơ nhân sự như bảo hiểm xã hội, thuế TNCN, nhân sự nghỉ việc.

• Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin và lưu trữ tài liệu một cách có hệ thống và bảo mật.

• Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới.

• Hỗ trợ các thủ tục cho nhân sự nước ngoài.

Hỗ trợ và Quản lý Hành chính Văn phòng:

• Đảm bảo hoạt động hành chính văn phòng diễn ra suôn sẻ, bao gồm quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị, và các dịch vụ tiện ích.

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, họp mặt nhân viên, hội thảo, và các chương trình đào tạo.

• Quản lý các quy trình thanh toán chi phí hành chính và làm việc với các nhà cung cấp.

• Book vé máy bay cho nhân viên.

Hỗ trợ Văn hóa Công ty:

• Hỗ trợ triển khai các chương trình văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cử nhân các ngành Kinh tế, Nhân sự,... hoặc liên quan.

• Tiếng Anh thành thạo cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

• Kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực HR hoặc Admin.

• Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các phòng ban.

Tại OPPO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng tháng 13, cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

• BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Bảo hiểm sức khỏe PVI

• Tham gia Team building, và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt

• Được đào tạo, phát triển, môi trường và có nhiều cơ hội thăng tiến

• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

• Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại OPPO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.