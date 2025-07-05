Tuyển Tiếng Trung OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ nghiên cứu và phân tích thị trường, thu thập thông tin về nhu cầu của khách hàng, hành vi tiêu dùng và xu hướng thị trường Smartphone.

• Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và quản lý vòng đời sản phẩm từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển đến ra mắt và theo dõi hiệu quả sản phẩm.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan như Marketing, Sales, Trade Marketing để triển khai các kế hoạch phát triển và chiến lược sản phẩm.

• Hỗ trợ phân tích hiệu suất sản phẩm, đánh giá phản hồi từ thị trường và đề xuất cải tiến sản phẩm.

• Dịch thuật và chuẩn bị tài liệu liên quan đến sản phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại khi cần thiết.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Ngoại ngữ hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Thành thạo tiếng Trung (HSK 5 trở lên) và có khả năng giao tiếp tốt.

• Đam mê và yêu thích lĩnh vực quản lý sản phẩm, đặc biệt trong ngành điện tử tiêu dùng.

• Có khả năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường và tư duy logic tốt.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm hiệu quả.

• Thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Office (Excel, PowerPoint) và hiểu biết cơ bản về các công cụ phân tích dữ liệu.

Tại OPPO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo bài bản về quy trình quản lý sản phẩm và phát triển sản phẩm tại OPPO.

• Tham gia vào các dự án thực tế, có cơ hội đóng góp vào quá trình phát triển và ra mắt sản phẩm mới.

• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và sáng tạo

• Quy mô 5000 Nhân sự thuộc top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

• Thưởng tháng 13, cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

• BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Bảo hiểm sức khỏe PVI

• Tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

• Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại OPPO VIỆT NAM

