Tuyển AI Engineer Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,200 USD

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
AI Engineer

Mức lương
700 - 2,200 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 700 - 2,200 USD

Nghiên cứu & phát triển thuật toán AI, áp dụng vào các dự án nội bộ và khách hàng
Xây dựng và triển khai các mô hình Machine Learning, Deep Learning trong các lĩnh vực như Computer Vision, NLP, Audio Processing, Generative AI, v.v
Tối ưu hóa quy trình AI: Ứng dụng MLOps để triển khai mô hình AI hiệu quả, đảm bảo hiệu suất, độ chính xác và khả năng mở rộng
Tích hợp AI vào sản phẩm: Phối hợp với các nhóm Software Engineer, Data Engineer để đưa AI vào các hệ thống thực tế, có thể chạy trên cloud hoặc on-premise
Nghiên cứu công nghệ AI mới nhất: Theo dõi các paper, thử nghiệm LLM, RAG, Diffusion Models, tối ưu kiến trúc mô hình AI để đáp ứng nhu cầu sản phẩm

Với Mức Lương 700 - 2,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm lập trình Python
Thành thạo Python, hiểu rõ OOP, coding standards (PEP8, Google Style, v.v.)
Vững kiến thức toán cao cấp (đạo hàm, tích phân, xử lý dữ liệu nhiều chiều, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, v.v.)
Có kinh nghiệm trong một hoặc nhiều lĩnh vực: Computer Vision, NLP, Machine Learning, Audio Processing, Deep Learning, Generative AI (RAG, Vector Database, LLM Fine-tuning, Stable Diffusion, v.v.); sử dụng Cloud AI/ML Services (AWS, GCP, Azure); Data Engineering, v.v..
Có kinh nghiệm thực tế với Git, RestAPI, docker, sql và non sql database
Hiểu biết về Agile/Scrum là lợi thế
Tư duy, khả năng giải quyết vấn đề tốt, tinh thần cầu tiến
Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh/Tiếng Nhật là điểm cộng

Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:
Làm việc cùng những đồng nghiệp có lý tưởng thay đổi xã hội
Coi trọng những góc nhìn khác biệt trong tập thể
Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển
Văn hoá chấp nhận rủi ro để trải nghiệm và phát triển
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm
Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức
Trao quyền làm chủ
Hỗ trợ xác định mục tiêu 3 tháng-6 tháng (Goal Define Support)
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Lương: $700 - $2200 cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp khác (ăn trưa, đi lại, phái đẹp, tiếng Nhật, chứng chỉ IT,..v.v...)
Lương tháng 13 & thưởng perfomance
Performance review: 2 lần/năm
Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện Sun Care
Chế độ thâm niên
Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 2,5h/ tháng; nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Seminar công nghệ - Tech Expert, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, CLB âm nhạc,...)
Du lich thường niên, hoạt động team building hàng quý.
Chế độ làm việc hybrid working, checkin/out linh hoạt...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 13F Keangnam Landmark 72 Tower, Plot E6, Pham Hung Road, Nam Tu Liem District., Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

