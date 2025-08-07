Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các mô hình deep learning, machine learning để phân tích các loại dữ liệu liên quan đến Computer Vision

Thực hiện nghiên cứu, phát triển các thuật toán và thử nghiệm các mô hình AI

Phối hợp với các team để tích hợp các model AI vào các hệ thống ứng dụng (web/app , mini device)

Tối ưu hóa hiệu năng của các hệ thống

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học các chuyên ngành như CNTT, Toán Tin trở lên

Kinh nghiệm từ 3 – 4 năm trở lên trong việc xử lý các bài toán AI

Thông thạo các ngôn ngữ: C++, Python

Kinh nghiệm với các framework như Tensorflow, Pytorch

Kinh nghiệm triển khai model với TensorRT, ONNX, NCNN

Kiến thức cơ bản về thuật toán cơ bản, object-oriented và design patterns

Có kinh nghiệm với phát triển REST API

Có kinh nghiệm với phát triển các hệ thống lớn và phân tán (On-permise hoặc Cloud) là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh

Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống

Được cấp máy tính, công cụ để làm việc

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động

Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin