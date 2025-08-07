Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 16
- VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng các mô hình deep learning, machine learning để phân tích các loại dữ liệu liên quan đến Computer Vision
Thực hiện nghiên cứu, phát triển các thuật toán và thử nghiệm các mô hình AI
Phối hợp với các team để tích hợp các model AI vào các hệ thống ứng dụng (web/app , mini device)
Tối ưu hóa hiệu năng của các hệ thống
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đại học các chuyên ngành như CNTT, Toán Tin trở lên
Kinh nghiệm từ 3 – 4 năm trở lên trong việc xử lý các bài toán AI
Thông thạo các ngôn ngữ: C++, Python
Kinh nghiệm với các framework như Tensorflow, Pytorch
Kinh nghiệm triển khai model với TensorRT, ONNX, NCNN
Kiến thức cơ bản về thuật toán cơ bản, object-oriented và design patterns
Có kinh nghiệm với phát triển REST API
Có kinh nghiệm với phát triển các hệ thống lớn và phân tán (On-permise hoặc Cloud) là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Cạnh tranh
Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống
Được cấp máy tính, công cụ để làm việc
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động
Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
