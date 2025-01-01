Công việc Ai Engineer

Nhu cầu tuyển dụng AI Engineer đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ,... với mức lương dao động từ 12.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên tìm kiếm ứng viên thành thạo kỹ thuật lập trình, học máy và có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ai Engineer

AI Engineer là những chuyên gia phát triển và ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh đến đời sống. Công việc của AI Engineer không chỉ là lập trình mà còn bao gồm nghiên cứu, phân tích và phát triển giải pháp AI giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định và giảm chi phí.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, đặc biệt là trong những lĩnh vực như xử lý hình ảnh, ngôn ngữ tự nhiên và tín hiệu âm thanh, nhu cầu tuyển dụng AI Engineer đang ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và startup đang đầu tư mạnh vào đội ngũ AI, với nhu cầu về kỹ sư AI tăng cao, đặc biệt là những vị trí nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Báo cáo xu hướng nhân sự ở Đông Nam Á cho thấy, 80% nhà sáng lập vẫn chưa mở rộng quy mô nhân sự để đáp ứng yêu cầu công nghệ mới, cho thấy thị trường việc làm còn nhiều cơ hội. Từ một số dữ liệu khác, dự đoán trong những năm tới, nhu cầu tuyển dụng Ai Engineer sẽ tăng mạnh, đặc biệt là những người có chuyên môn về học máy và dữ liệu.

Xu hướng trên mở ra một triển vọng nghề nghiệp rộng lớn, nơi mà tuyển dụng kỹ sư Ai Engineer không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ mà còn là những nhân tố chủ chốt giúp các tổ chức tối ưu hóa quy trình và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự có khả năng AI đang tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm Ai Engineer

Mức lương của AI Engineer phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ học vấn và lĩnh vực làm việc. Thu nhập trung bình của một kỹ sư AI tại Việt Nam dao động từ 12.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng.

Tùy theo vị trí và năng lực, mức lương có thể cao hơn. Đặc biệt là đối với những người có trên 8 năm kinh nghiệm, các chuyên gia, người làm ở những vị trí quản lý hoặc phát triển những giải pháp AI mang lại sự đột phá cho doanh nghiệp có thể đạt mức lương lên đến 100.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Ai Engineer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm Ai Engineer Intern 8.000.000 - 12.000.000 Việc làm Ai Engineer Fresher 12.000.000 - 15.000.000 Việc làm Ai Engineer Junior 18.000.000 - 25.000.000 Việc làm Ai Engineer Senior 25.000.000 - 40.000.000 Việc làm Ai Engineer Leader 45.000.000 - 100.000.000

Mức lương tuyển dụng Ai Engineer có sự phân hóa lớn dựa trên chất lượng và kinh nghiệm của từng cá nhân

3. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer theo cấp bậc

Trên thị trường tuyển dụng Ai Engineer, công việc của một Ai Engineer có thể được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng chuyên môn. Mỗi cấp bậc yêu cầu những kỹ năng, kiến thức và trách nhiệm riêng biệt,

3.1. Việc làm Ai Engineer Intern

Vị trí thực tập sinh AI Engineer dành cho những người mới bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Thực tập sinh thường được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhóm kỹ sư AI trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, thử nghiệm mô hình và học hỏi kỹ thuật, công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Đây là cơ hội để sinh viên hoặc người mới ra trường tiếp cận trực tiếp với những dự án thực tế và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

3.2. Việc làm Ai Engineer Fresher

Tuyển dụng AI Engineer Fresher là cơ hội cho những ứng viên mới bước vào nghề, thường có kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo và lập trình. Mặc dù ứng viên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng đã hoàn thiện kỹ năng lập trình, toán học và lý thuyết về AI trong quá trình học tập.

Hiện nay, một số công ty sẽ hỗ trợ Ai engineer fresher trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, với sự giám sát từ những kỹ sư dày dặn kinh nghiệm.

3.3. Việc làm Ai Engineer Junior

Cấp bậc Junior AI Engineer là vị trí dành cho những người đã có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm trong lĩnh vực AI. Những kỹ sư cấp Junior có thể tự tin tham gia vào dự án lớn, phát triển mô hình AI dưới sự chỉ dẫn của Senior.

Vị trí tuyển dụng Ai Engineer này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thuật toán học máy, đồng thời cải thiện và tối ưu hóa hệ thống hiện có. Ai Engineer Junior là giai đoạn quan trọng để những kỹ sư trẻ nâng cao năng lực và trở thành chuyên gia trong tương lai.

3.4. Việc làm Ai Engineer Senior

Senior AI Engineer là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với nhiều năm kinh nghiệm. Vị trí này không chỉ tham gia vào việc thiết kế và phát triển những mô hình AI phức tạp mà còn đóng vai trò hướng dẫn, đào tạo và kiểm tra công việc của các kỹ sư cấp dưới.

Tuyển dụng Ai Engineer Senior thường yêu cầu trách nhiệm lớn trong việc ra quyết định về chiến lược công nghệ, tối ưu hóa quy trình làm việc và đảm bảo hiệu suất của mô hình AI.

3.5. Việc làm Ai Engineer Leader

Ai Engineer Leader là những người dẫn dắt nhóm kỹ sư AI trong những dự án lớn. Người làm vị trí này không chỉ giám sát công việc của thành viên trong nhóm mà còn chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý dự án và xây dựng chiến lược AI dài hạn cho tổ chức.

Với khả năng lãnh đạo và hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực AI, AI Engineer Leader giúp định hình và phát triển những công nghệ tiên tiến, đồng thời đảm bảo sự hiệu quả và sáng tạo trong các sáng kiến AI của công ty.

Tuyển dụng Ai Engineer theo từng cấp bậc, tùy theo nhu cầu của công ty và lĩnh vực ứng dụng AI cụ thể

4. Hình thức tuyển dụng việc làm Ai Engineer

Thị trường việc làm cho AI Engineer hiện nay rất đa dạng với nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của cả doanh nghiệp và người làm việc trong lĩnh vực này. Ứng viên có thể dễ dàng tìm thấy những tin tuyển dụng Ai Engineer làm việc bán thời gian, toàn thời gian, remote với những yêu cầu về kinh nghiệm cụ thể.

4.1. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer Part-time

Một số công ty sẵn sàng tuyển dụng những ứng viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc nếu họ có nền tảng kiến thức vững chắc về toán học, thống kê, lập trình và có niềm đam mê với AI.

Ngoài ra, tuyển dụng AI Engineer theo hình thức part-time thích hợp cho những ứng viên muốn kết hợp công việc với việc học hoặc những dự án khác. Kỹ sư part-time sẽ làm việc một số giờ cố định mỗi tuần và thường tham gia vào một số công việc cụ thể trong dự án AI như thử nghiệm mô hình hoặc phân tích dữ liệu.

4.2. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer Full-time

Với hình thức full-time, những công ty tuyển dụng AI Engineers làm việc toàn thời gian, từ 40 giờ mỗi tuần trở lên. Kỹ sư AI full-time chịu trách nhiệm lớn trong việc phát triển và triển khai mô hình AI phức tạp, tham gia vào những dự án dài hạn và làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty.

Hiện nay, hình thức tuyển dụng Ai Engineer full-time là phổ biến nhất, đặc biệt dành cho những ai muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực AI.

AI Engineer full-time thường tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm AI từ giai đoạn đầu

4.3. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer Remote

Công việc Ai Engineer remote (làm việc từ xa) mang đến sự linh hoạt về địa điểm làm việc, cho phép kỹ sư AI làm việc từ bất kỳ đâu mà không bị ràng buộc bởi vị trí địa lý. Hình thức này ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và sự dịch chuyển sang môi trường làm việc trực tuyến.

Nhiều công ty sẽ yêu cầu ứng viên có khả năng tự quản lý công việc, giao tiếp tốt và khả năng hợp tác với nhóm qua những công cụ trực tuyến.

4.4. Việc làm Ai Engineer yêu cầu kinh nghiệm

Đối với vị trí tuyển dụng Ai Engineer yêu cầu kinh nghiệm, công ty thường tìm kiếm những AI Engineers có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực AI hoặc một số lĩnh vực có liên quan.

Ứng viên cần có kiến thức sâu rộng về thuật toán, ngôn ngữ lập trình và framework học máy, đồng thời có khả năng giải quyết vấn đề thực tế phức tạp. Vị trí này thường yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm quản lý dự án AI.

4.5. Việc làm Ai Engineer không yêu cầu kinh nghiệm

Một số công ty tuyển dụng AI Engineers cho các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, nhằm tạo cơ hội cho những người mới bắt đầu hoặc sinh viên mới tốt nghiệp. Ứng viên sẽ được đào tạo và làm việc dưới sự hướng dẫn của những kỹ sư có kinh nghiệm.

Vị trí này thích hợp cho những ứng viên muốn học hỏi, cải thiện kỹ năng và có cơ hội gia nhập vào lĩnh vực AI mà không cần phải có nhiều năm kinh nghiệm trước đó.

Hầu hết các công ty đều ưu tiên tuyển dụng các ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế

4.3. Tuyển dụng việc làm thực tập sinh Ai Engineer

Vị trí thực tập sinh AI Engineer là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên hoặc những người mới bắt đầu vào ngành. Thực tập sinh sẽ làm việc dưới sự giám sát của những kỹ sư kỳ cựu và tham gia vào một số dự án thực tế, giúp nâng cao kiến thức về các công cụ, kỹ thuật và quy trình trong AI. Việc làm thực tập sinh Ai Engineer là bước đệm quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực này.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Ai Engineer nhiều nhất

Các thành phố lớn như TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ,... với nền tảng công nghệ phát triển mạnh mẽ là những khu vực tập trung nhiều cơ hội tuyển dụng AI Engineer. Hàng loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, viễn thông và giáo dục,... đang cần đến những kỹ sư AI để tối ưu hóa hoạt động và phát triển sản phẩm công nghệ.

5.1. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer TP. HCM

TP. HCM hiện đang là trung tâm công nghệ lớn nhất của Việt Nam, thu hút hàng nghìn cơ hội việc làm cho kỹ sư AI. Hàng trăm công ty công nghệ, fintech và startups tại TP. HCM không ngừng mở rộng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ của mình.

Hiện nay, một số doanh nghiệp như VNG, Tiki và MoMo đều đang tìm kiếm chuyên gia AI để nâng cao năng lực công nghệ. Nhu cầu tìm việc làm TP. HCM ở vị trí AI Engineer luôn ở mức cao, phản ánh nhu cầu phát triển công nghệ mạnh mẽ trong khu vực này.

5.2. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố nổi bật với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Nhiều công ty lớn như FPT, Viettel và một số tập đoàn quốc tế cũng đang đầu tư vào dự án AI tại thủ đô.

Sự phát triển của các trung tâm nghiên cứu và viện công nghệ giúp Hà Nội trở thành một thị trường tuyển dụng Ai Engineer hấp dẫn cho đội ngũ kỹ sư, với nhiều cơ hội việc làm Hà Nội mở ra cho chuyên gia trong ngành.

5.3. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer Cần Thơ

Mặc dù Cần Thơ không phải là một trung tâm công nghệ lớn như TP. HCM hay Hà Nội nhưng thành phố này đang dần trở thành một điểm đến phát triển công nghệ tiềm năng. Hàng trăm công ty startup trong khu vực nông nghiệp và công nghệ thông tin đang áp dụng AI để cải thiện quy trình sản xuất và quản lý.

Sự phát triển ngày càng lớn của kỹ sư AI tạo ra cơ hội việc làm Cần Thơ, đặc biệt là trong những dự án liên quan đến phân tích dữ liệu và tự động hóa.

Thị trường tuyển dụng Ai Engineer tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn

5.4. Tuyển dụng việc làm Ai Engineer Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là khi hàng nghìn công ty khởi nghiệp và những dự án công nghệ cao đang tăng trưởng.

Những công ty lớn và các trung tâm công nghệ đang mở rộng tại Đà Nẵng, với một số doanh nghiệp tìm kiếm AI Engineers để triển khai dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, du lịch và giáo dục. Đây là một cơ hội hấp dẫn cho kỹ sư AI muốn tìm kiếm việc làm Đà Nẵng với môi trường sống và làm việc lý tưởng.

6. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên Ai Engineer

Tuyển dụng Ai Engineer thường yêu cầu những công việc xoay quanh nghiên cứu, lập trình và phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo, hợp tác với nhiều bộ phận khác nhau để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của dự án.

Nghiên cứu và phát triển thuật toán AI: Thiết kế, lập trình và cải tiến thuật toán học máy và mạng nơ-ron nhân tạo nhằm xây dựng hệ thống AI mạnh mẽ.

Thử nghiệm và tối ưu hóa chương trình AI: Tiến hành thử nghiệm để đánh giá hiệu quả và độ chính xác của ứng dụng AI, từ đó tối ưu hóa mô hình.

Xây dựng và quản lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và chuẩn bị dữ liệu cần thiết để huấn luyện mô hình AI, đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào.

Ứng dụng AI vào thực tế: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI phù hợp với những ngành như y tế, tài chính, sản xuất, dịch vụ khách hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn: Làm việc cùng với những nhóm khoa học dữ liệu, kỹ sư phần mềm và các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án AI.

Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình AI: Đảm bảo rằng mô hình AI được huấn luyện đúng cách và có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế.

Báo cáo và đánh giá kết quả: Định kỳ báo cáo về tình trạng và hiệu quả của mô hình AI, đưa ra đề xuất cải tiến.

Hoàn thành một số nhiệm vụ khác: Thực hiện những công việc được giao để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Nội dung công việc cụ thể của AI Engineer có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của từng doanh nghiệp, dự án và lĩnh vực ứng dụng nhưng nhìn chung sẽ tập trung vào nhiệm vụ phát triển, tối ưu hóa và triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo.

AI Engineer là một trong những nghề nghiệp đang được săn đón

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Ai Engineer

Nhà tuyển dụng Ai Engineer thường tìm kiếm ứng viên không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần kỹ năng và tố chất phù hợp. Yêu cầu về kỹ thuật và kỹ năng mềm là yếu tố quan trọng giúp ứng viên thành công trong công việc và thích nghi với môi trường làm việc nhanh chóng.

Kiến thức chuyên môn vững vàng: Nắm vững những khái niệm về phần mềm máy tính, khoa học dữ liệu, thuật toán học máy, đại số tuyến tính và xác suất thống kê.

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình: Ứng viên cần thành thạo Python, R, C++, Java, những ngôn ngữ phổ biến trong phát triển AI.

Kinh nghiệm với framework học máy: Hiểu và sử dụng thành thạo các framework phổ biến như TensorFlow, PyTorch, Theano để xây dựng và tối ưu mô hình.

Khả năng tỉ mỉ và chú trọng chi tiết: Cẩn thận trong từng bước lập trình và phát triển mô hình, đảm bảo độ chính xác cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Làm việc hiệu quả với những bộ phận khác nhau như khoa học dữ liệu, kỹ sư phần mềm và các bên liên quan.

Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề: Khả năng phát triển giải pháp sáng tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng: Sự đam mê và tự học liên tục để theo kịp những tiến bộ trong lĩnh vực AI.

Lưu ý: Yêu cầu của từng nhà tuyển dụng Ai Engineer có thể khác nhau, tùy thuộc vào đặc thù công việc và lĩnh vực ứng dụng AI mà họ đang phát triển.

Nhà tuyển dụng Ai Engineer đánh giá cao những ứng viên có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và luôn cập nhật kiến thức mới

Nghề kỹ sư AI là một trong những nghề có mức lương hấp dẫn nhất hiện nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, nhu cầu về nhân tài trong lĩnh vực này ngày càng tăng cao. Để trở thành một AI Engineer thành công, bạn cần kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và niềm đam mê với công nghệ. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên sẽ giúp bạn tìm được một công việc tốt.