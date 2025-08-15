Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
18 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 18 - 26 Triệu

Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP ...
Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance
Viết code, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps
Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, DL

Với Mức Lương 18 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc tương đương
Bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài
Có các chứng chỉ chuyên ngành cho DE, DS, DA
Có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí tuyển dụng
Xử lý NLP biết các kỹ thuật về xử lý NLP như Text Representation, Name Entity Recognition, Keyword Extraction, Sentiment Analysis Knowlegde, Extraction Techniques, Lemmatization và Stemming, Knowledge Graph, etc và các mô hình đặc thù(10)
Xử lý NLP biết cài đặt trên các NLP Platform trên Hadoop Eco- Sys, AWS, GCP, etc, cùng các tech stack thông dụng như Ttransformer, NLTK, CoreNLP, Vocabulary, Gensim, TextBold, Pattern, etc
Xử lý ảnh cần nắm các kỹ thuật cơ bản về xử lý ảnh số bao gồm: Face Recognition, Text Recognition, Fraud Detection, etc
Có kiến thức về các công cụ hệ thống xử lý ảnh như: Image-Processing Eco-System/DGX với các thư viện NumPy, PyTorch, Scikit-Learn, SciPy, Pytorch, TensorFlow, OpenCV, Keras, Pytorch, Rapid
Kiến thức cơ bản về Data Mining
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực ngân hàng như Mobile App, Biz App, T24 Core Banking
Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile
Có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (TOEICS 450 trở lên hoặc tương đương)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 18 - 26M (tùy level)
Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản 5.050.000vnđ
Thời gian làm việc từ T2 đến T6, từ 8h00 - 17h30
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ
Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

