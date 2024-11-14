Tuyển Information Security Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Information Security

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Information Security Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Information Security Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nội dung công việc
Tham gia rà soát và kiểm soát các chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm,... theo Quy định ban hành văn bản nội bộ liên quan đến CNTT
Phân tích đánh giá về yếu tố rủi ro CNTT trong các chính sách, quy trình và các công nghệ mới
Hỗ trợ và giám sát việc xây dựng và duy trì đăng ký rủi ro của các bộ phận
Hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo và tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro trong ứng dụng CNTT
Kiểm soát việc triển khai chính sách và quy trình rủi ro và an ninh thông tin tại tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống
2. Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 (Thứ Hai - Thứ Sáu)
3. Địa điểm làm việc: Tòa N01A - 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan CNTT, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán,....
2. Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin, DLP,...
3. Kỹ năng:
Làm việc nhóm
Giao tiếp
Phân tích, Xử lý vấn đề
Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích, xử lý dữ liệu
Nhạy bén với các con số và rủi ro

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách:
Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, phản ánh đúng năng lực thực tế.
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 ngày phép năm + phép thâm niên
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
2. Môi trường làm việc:
Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.
3. Cơ hội phát triển:
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

