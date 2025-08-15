Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà PLS, 240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực phân phối đèn ô tô.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối/ bán lẻ.

Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành phụ tùng/ phụ kiện ô tô.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Nắm bắt nhanh các kiến thức sản phẩm đèn ô tô là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác (xe công ty).

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Tham gia các hoạt động team building.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

