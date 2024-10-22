Tuyển Biên phiên dịch FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 1 USD

Mức lương 1 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 1 - 1 USD

Hỗ trợ Manager trong các hoạt động Pre-sales: thuyết trình, tổ chức các buổi họp, phối hợp với đội ngũ sản xuất để tạo ra các phương án đề xuất kinh doanh hoặc các tài liệu cần thiết khác cho khách hàng. Tiếp đón khách hàng, đối ứng các đoàn khách tới thăm hoặc thị sát tại công ty. Hỗ trợ Manager tổ chức các sự kiện trong và ngoài công ty. Hỗ trợ Manager lên kế hoạch và theo sát các chương trình đào tạo nội bộ. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Hỗ trợ Manager trong các hoạt động Pre-sales: thuyết trình, tổ chức các buổi họp, phối hợp với đội ngũ sản xuất để tạo ra các phương án đề xuất kinh doanh hoặc các tài liệu cần thiết khác cho khách hàng.

Tiếp đón khách hàng, đối ứng các đoàn khách tới thăm hoặc thị sát tại công ty.

Hỗ trợ Manager tổ chức các sự kiện trong và ngoài công ty.

Hỗ trợ Manager lên kế hoạch và theo sát các chương trình đào tạo nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N2+, có thể giao tiếp thành thạo với người Nhật. Có kinh nghiệm và khả năng thuyết trình, thảo luận với khách hàng. Có kinh nghiệm/khả năng làm tài liệu (proposal, report,...) Có kinh nghiệm/khả năng chăm sóc khách hàng tốt và tư duy làm việc với khách hàng (customer care). Có thể chịu áp lực tốt/làm việc với cường độ cao. Sẵn sàng đi công tác (trong nước, nước ngoài) nếu được yêu cầu. Thành thạo kĩ năng tin học văn phòng (MS Office). Có chí cầu tiến, nhanh nhẹn, suy nghĩ tích cực.

Yêu cầu chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N2+, có thể giao tiếp thành thạo với người Nhật.

Có kinh nghiệm và khả năng thuyết trình, thảo luận với khách hàng.

Có kinh nghiệm/khả năng làm tài liệu (proposal, report,...)

Có kinh nghiệm/khả năng chăm sóc khách hàng tốt và tư duy làm việc với khách hàng (customer care).

Có thể chịu áp lực tốt/làm việc với cường độ cao.

Sẵn sàng đi công tác (trong nước, nước ngoài) nếu được yêu cầu.

Thành thạo kĩ năng tin học văn phòng (MS Office).

Có chí cầu tiến, nhanh nhẹn, suy nghĩ tích cực.

Tại FPT Software Innovation Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, có thể thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13 và các gói thưởng định kỳ: Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, thưởng lễ 30/4, 2/9 theo thâm niên làm việc...

- Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe FPT Care cho nhân viên.

- Các chương trình đào tạo thường xuyên và miễn phí giúp nhân viên nâng cao năng lực bản thân.

- Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thế giới, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...

- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ, đặc trưng văn hóa FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Innovation Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin