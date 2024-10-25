Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 40 - 50 Triệu
- Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị
- Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng...
- Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...
- Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng
- Quản lý và giám sát công việc được phân công.
- Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho HĐCM. QLCN, GĐCN
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí
Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Có chứng chỉ chuyên khoa Da liễu, ưu tiên có CCHN ít nhất từ 18 tháng trở lên
- Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, Chuyên khoa da liễu, Thẩm mỹ,....
- Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
- Có tâm và trách nhiệm với công việc, cẩn thận...
Tại Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Phụ cấp ăn + Lương KPI + % HHDV + % doanh số nếu có + Thưởng khác (nếu có)
- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
