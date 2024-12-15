Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

Bác sĩ gây mê hồi sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ gây mê hồi sức Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm làm các thủ tục gây mê;
Trực tiếp tiến hành gây tê (mê) tại chỗ, gây tê (mê) vùng hoặc gây tê (mê) toàn thân cho người bệnh;
Phối hợp với các bộ phận khác đem đến chất lượng y tế hoàn hảo nhất cho người bệnh;
Chăm sóc người bệnh trong ca phẫu thuật;
Hỗ trợ người bệnh trước và sau sử dụng dịch vụ y tế;
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp BSNT/Thạc sỹ/CKI/CKII... chuyên ngành Gây mê hồi sức;
Có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành Gây mê hồi sức;
Có Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, xứng đáng với năng lực chuyên môn;
Thưởng tháng, thưởng năm;
Chế độ BHYT-BHXH-BHTN theo quy định hiện hành;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân;
Ăn ca miễn phí;
Chế độ đãi ngộ theo chính sách của Công ty: ưu đãi cho bản thân và người thân khi sử dụng dịch vụ y tế của bệnh viện, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, quà tặng vào các dịp lễ/Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

