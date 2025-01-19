Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 190 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã ban hành mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng.

Tiếp nhận chỉ tiêu hàng tháng từ trưởng khoa

Thực hiện khám chăm sóc và điều trị khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ

Kiểm tra công tác vệ sinh vô khuẩn chống nhiễm khuẩn trong phòng mổ

Kiểm tra công việc theo dõi và thực hiện y lênh của kỹ thuật viên và điều dưỡng

Hội chẩn với phẫu thuật viên và BS phụ trách gây mê hồi sức trong trường hợp đặc biệt

Hoàn tất hồ sơ bệnh án (HSBA) theo quy định

Quản lý tài sản công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao trong bộ phận

Bảo quản và báo cáo cho trưởng bộ phận kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì sửa chữa bổ sung máy móc thiết bị kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị

Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng

Phối hợp cùng bác sĩ, các phòng dịch vụ và phòng ban khác có liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng ( nếu có) theo quy trình nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và quy trình của bệnh viện

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học: chuyên khoa bác sĩ gây mê

Có từ 1 - 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Bác sĩ gây mê

Kiến thức y khoa tốt

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm

Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...

Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...

Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...

Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

