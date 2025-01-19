Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bác sĩ gây mê hồi sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ gây mê hồi sức Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 190 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã ban hành mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng.
Tiếp nhận chỉ tiêu hàng tháng từ trưởng khoa
Thực hiện khám chăm sóc và điều trị khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ
Kiểm tra công tác vệ sinh vô khuẩn chống nhiễm khuẩn trong phòng mổ
Kiểm tra công việc theo dõi và thực hiện y lênh của kỹ thuật viên và điều dưỡng
Hội chẩn với phẫu thuật viên và BS phụ trách gây mê hồi sức trong trường hợp đặc biệt
Hoàn tất hồ sơ bệnh án (HSBA) theo quy định
Quản lý tài sản công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao trong bộ phận
Bảo quản và báo cáo cho trưởng bộ phận kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì sửa chữa bổ sung máy móc thiết bị kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị
Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng
Phối hợp cùng bác sĩ, các phòng dịch vụ và phòng ban khác có liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng ( nếu có) theo quy trình nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và quy trình của bệnh viện
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học: chuyên khoa bác sĩ gây mê
Có từ 1 - 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Bác sĩ gây mê
Kiến thức y khoa tốt

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm
Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...
Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân
Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm
Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...
Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...
Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

