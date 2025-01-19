Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ gây mê hồi sức Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
- Hà Nội: Số 139 Đại La, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các kỹ thuật gây tê, gây mê, hồi sức cho bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật
- Đánh giá tình trạng bệnh nhân và lập kế hoạch gây tê, gây mê phù hợp
- Theo dõi và duy trì các chức năng sống của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật
- Xử lý các tình huống cấp cứu và biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê.
- Quản lý đau sau phẫu thuật cho bệnh nhân
- Phối hợp chặt chẽ với ekip phẫu thuật và điều dưỡng hồi sức
- Tham gia các buổi hội chẩn, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực gây mê hồi sức
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu kinh nghiệm GMHS từ 2 năm;Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, chứng chỉ đào tạo hồi sức tích cực.
- Kỹ năng thực hành lâm sàng tốt, phản ứng nhanh trong các tình huống cấp cứu
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
- Khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và bệnh nhân
- Sẵn sàng trực đêm và làm việc ngoài giờ khi cần thiết (Có phụ cấp)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ xứng đáng; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện.
- Được ăn trưa miễn phí tại canteen của bệnh viện.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Được đào tạo thêm trong suốt quá trình làm việc.
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
