Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 139 Đại La, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Bác sĩ gây mê hồi sức

- Thực hiện các kỹ thuật gây tê, gây mê, hồi sức cho bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật

- Đánh giá tình trạng bệnh nhân và lập kế hoạch gây tê, gây mê phù hợp

- Theo dõi và duy trì các chức năng sống của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật

- Xử lý các tình huống cấp cứu và biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê.

- Quản lý đau sau phẫu thuật cho bệnh nhân

- Phối hợp chặt chẽ với ekip phẫu thuật và điều dưỡng hồi sức

- Tham gia các buổi hội chẩn, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực gây mê hồi sức

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên bác sĩ: Nam; Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức.

- Yêu cầu kinh nghiệm GMHS từ 2 năm;Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, chứng chỉ đào tạo hồi sức tích cực.

- Kỹ năng thực hành lâm sàng tốt, phản ứng nhanh trong các tình huống cấp cứu

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

- Khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và bệnh nhân

- Sẵn sàng trực đêm và làm việc ngoài giờ khi cần thiết (Có phụ cấp)

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + Lương kinh doanh) + Phụ cấp trực ca.

- Thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ xứng đáng; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện.

- Được ăn trưa miễn phí tại canteen của bệnh viện.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được đào tạo thêm trong suốt quá trình làm việc.

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

