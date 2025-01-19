Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Bác sĩ gây mê hồi sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ gây mê hồi sức Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 139 Đại La, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các kỹ thuật gây tê, gây mê, hồi sức cho bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật
- Đánh giá tình trạng bệnh nhân và lập kế hoạch gây tê, gây mê phù hợp
- Theo dõi và duy trì các chức năng sống của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật
- Xử lý các tình huống cấp cứu và biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê.
- Quản lý đau sau phẫu thuật cho bệnh nhân
- Phối hợp chặt chẽ với ekip phẫu thuật và điều dưỡng hồi sức
- Tham gia các buổi hội chẩn, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực gây mê hồi sức
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên bác sĩ: Nam; Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức.
- Yêu cầu kinh nghiệm GMHS từ 2 năm;Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, chứng chỉ đào tạo hồi sức tích cực.
- Kỹ năng thực hành lâm sàng tốt, phản ứng nhanh trong các tình huống cấp cứu
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
- Khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và bệnh nhân
- Sẵn sàng trực đêm và làm việc ngoài giờ khi cần thiết (Có phụ cấp)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + Lương kinh doanh) + Phụ cấp trực ca.
- Thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ xứng đáng; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện.
- Được ăn trưa miễn phí tại canteen của bệnh viện.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Được đào tạo thêm trong suốt quá trình làm việc.
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

