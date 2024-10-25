Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khám, tư vấn và điều trị phục hình răng sứ trên Implant.

- Phục hình sứ trên răng thật, thực hiện phẫu thuật Implant đơn lẻ.

- Là người trực tiếp điều trị cho khách hàng.

- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi gặp mặt trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Đại học Y Dược và có CCHN Răng Hàm Mặt 18 tháng.

2. Tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng.

3. Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế.

Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LƯƠNG CAO – Quý Bác sĩ có thể tự đề xuất và thỏa thuận theo năng lực chuyên môn.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và minh bạch, được Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động với sự hỗ trợ của các thiết bị nha khoa hiện đại từ Mỹ, Thụy Sỹ, Đức, và Pháp.

- Đội ngũ phụ tá được đào tạo bài bản, là trợ thủ đắc lực để Quý bác sĩ yên tâm điều trị.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Có cơ hội chia sẻ phát triển chuyên môn, phát triển sự nghiệp.

- Tham gia cùng Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng văn hóa và định hướng phát triển doanh nghiệp.

- Tại Dr. Care, Quý Bác sĩ có cơ hội làm việc mình yêu thích trong một môi trường đề cao sự tận tâm, sáng tạo và hỗ trợ cho nhau cùng phát triển.

- Cơ hội được tài trợ tham gia các khóa học chuyên môn về Implant của các chuyên gia đầu ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

