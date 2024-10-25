Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Bác sĩ nha khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khám, tư vấn và điều trị phục hình răng sứ trên Implant.
- Phục hình sứ trên răng thật, thực hiện phẫu thuật Implant đơn lẻ.
- Là người trực tiếp điều trị cho khách hàng.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi gặp mặt trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Đại học Y Dược và có CCHN Răng Hàm Mặt 18 tháng.
2. Tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện với đồng nghiệp và khách hàng.
3. Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế.

Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LƯƠNG CAO – Quý Bác sĩ có thể tự đề xuất và thỏa thuận theo năng lực chuyên môn.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và minh bạch, được Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động với sự hỗ trợ của các thiết bị nha khoa hiện đại từ Mỹ, Thụy Sỹ, Đức, và Pháp.
- Đội ngũ phụ tá được đào tạo bài bản, là trợ thủ đắc lực để Quý bác sĩ yên tâm điều trị.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Có cơ hội chia sẻ phát triển chuyên môn, phát triển sự nghiệp.
- Tham gia cùng Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng văn hóa và định hướng phát triển doanh nghiệp.
- Tại Dr. Care, Quý Bác sĩ có cơ hội làm việc mình yêu thích trong một môi trường đề cao sự tận tâm, sáng tạo và hỗ trợ cho nhau cùng phát triển.
- Cơ hội được tài trợ tham gia các khóa học chuyên môn về Implant của các chuyên gia đầu ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY CỔ PHẦN NHA KHOA DR. CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P 3 - 0 .SH08 ,Park 3, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P .22, Q .Bình Thạnh, TP .Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

