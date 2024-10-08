Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE
- Hồ Chí Minh: 138
- 140 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, , Quận 1
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện khám, tư vấn và điều trị cho khách hàng theo đúng chuyên ngành (có khả năng làm implant hoặc chỉnh nha)
Theo dõi kết quả điều trị đáp ứng yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục hành chính liên quan đến khám chữa bệnh
Hỗ trợ, hội chẩn chuyên môn cùng các bác sĩ trong khoa
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học Y chuyên ngành Răng Hàm Mặt
Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm,
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bênh-Ít nhất 18 tháng
Đăng ký chứng chỉ hành nghề tại cơ sở.
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo thỏa thuận, đảm bảo cạnh tranh
Tăng lương khi lên cấp
Xét tăng lương định kỳ theo toàn phòng khám
Hỗ trợ chi phí đóng BHXH
Hưởng các ưu đãi làm răng tại phòng khám cho nhân sự và người nhà nhân sự
Hưởng các chính sách phúc lợi/đãi ngộ ngày lễ, Tết,...khác theo phòng khám
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE
