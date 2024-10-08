Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE

Bác sĩ nha khoa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 138

- 140 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, , Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện khám, tư vấn và điều trị cho khách hàng theo đúng chuyên ngành (có khả năng làm implant hoặc chỉnh nha) Theo dõi kết quả điều trị đáp ứng yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục hành chính liên quan đến khám chữa bệnh Hỗ trợ, hội chẩn chuyên môn cùng các bác sĩ trong khoa Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Thực hiện khám, tư vấn và điều trị cho khách hàng theo đúng chuyên ngành (có khả năng làm implant hoặc chỉnh nha)
Theo dõi kết quả điều trị đáp ứng yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục hành chính liên quan đến khám chữa bệnh
Hỗ trợ, hội chẩn chuyên môn cùng các bác sĩ trong khoa
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học Y chuyên ngành Răng Hàm Mặt Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm, Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bênh-Ít nhất 18 tháng Đăng ký chứng chỉ hành nghề tại cơ sở. Giao tiếp tiếng Anh tốt
Tốt nghiệp các trường đại học Y chuyên ngành Răng Hàm Mặt
Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm,
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bênh-Ít nhất 18 tháng
Đăng ký chứng chỉ hành nghề tại cơ sở.
Giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận, đảm bảo cạnh tranh Tăng lương khi lên cấp Xét tăng lương định kỳ theo toàn phòng khám Hỗ trợ chi phí đóng BHXH Hưởng các ưu đãi làm răng tại phòng khám cho nhân sự và người nhà nhân sự Hưởng các chính sách phúc lợi/đãi ngộ ngày lễ, Tết,...khác theo phòng khám
Mức lương theo thỏa thuận, đảm bảo cạnh tranh
Tăng lương khi lên cấp
Xét tăng lương định kỳ theo toàn phòng khám
Hỗ trợ chi phí đóng BHXH
Hưởng các ưu đãi làm răng tại phòng khám cho nhân sự và người nhà nhân sự
Hưởng các chính sách phúc lợi/đãi ngộ ngày lễ, Tết,...khác theo phòng khám

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SEOUL ACE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 138-140 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, TPHCM

