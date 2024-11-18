Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 - 37 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng,, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị

Vệ sinh ghế máy, thiết bị, dụng cụ y tế trước và sau điều trị theo quy trình

Rửa vệ sinh các dụng cụ, thiết bị sau điều trị theo quy trình

Chuẩn bị công cụ dụng cụ theo từng phiên điều trị theo chỉ định của bác sĩ

Hướng dẫn, động viên khách hàng trước, trong và sau điều trị

Phụ Bác sĩ trong quá trình thăm khám, điều trị các dịch vụ Implant, chỉnh nha, phục hình, tổng quát

Thực hiện những công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của Bác sĩ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Y tế

Ưu tiên có kinh nghiệm, có CCHN

Tuân thủ, trung thực, trách nhiệm

Chăm chỉ, chịu khó học hỏi,

Giao tiếp, thái độ chuyên nghiệp

Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân sự năng động, có cơ hội thăng tiến

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước sau khi ký HĐLĐ;

Khám sức khoẻ định kỳ mỗi năm

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Tham gia du lịch hàng năm cùng công ty

Lương thưởng theo năng lực, thưởng tháng 13

Thưởng các dịp: Sinh nhật, thưởng Tết, hiếu, hỷ, 8/3, 20/10, Trung thu, Tất niên..

Mức thu nhập sẽ được trao đổi theo kinh nghiệm và năng lực từ 8 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin