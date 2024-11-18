Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm

Bác sĩ nha khoa

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35

- 37 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng,, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị
Vệ sinh ghế máy, thiết bị, dụng cụ y tế trước và sau điều trị theo quy trình
Rửa vệ sinh các dụng cụ, thiết bị sau điều trị theo quy trình
Chuẩn bị công cụ dụng cụ theo từng phiên điều trị theo chỉ định của bác sĩ
Hướng dẫn, động viên khách hàng trước, trong và sau điều trị
Phụ Bác sĩ trong quá trình thăm khám, điều trị các dịch vụ Implant, chỉnh nha, phục hình, tổng quát
Thực hiện những công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của Bác sĩ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Y tế
Ưu tiên có kinh nghiệm, có CCHN
Tuân thủ, trung thực, trách nhiệm
Chăm chỉ, chịu khó học hỏi,
Giao tiếp, thái độ chuyên nghiệp
Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân sự năng động, có cơ hội thăng tiến
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước sau khi ký HĐLĐ;
Khám sức khoẻ định kỳ mỗi năm
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia du lịch hàng năm cùng công ty
Lương thưởng theo năng lực, thưởng tháng 13
Thưởng các dịp: Sinh nhật, thưởng Tết, hiếu, hỷ, 8/3, 20/10, Trung thu, Tất niên..
Mức thu nhập sẽ được trao đổi theo kinh nghiệm và năng lực từ 8 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Nhân Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 803 - 807 đường 3/2, phường 07, quận 10, tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

