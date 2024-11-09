Tuyển Bán lẻ/bán sỉ Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Tuyển Bán lẻ/bán sỉ Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Mộc Trà Beauty
Ngày đăng tuyển: 09/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Mộc Trà Beauty

Bán lẻ/bán sỉ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/bán sỉ Tại Mộc Trà Beauty

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/bán sỉ Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp, nhóm, cá nhân có như cầu quà tặng, sử dụng hoặc phân phối mỹ phẩm

- Tìm kiếm các đối tác tiềm năng qua các kênh offline, sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Tiếp cận khách hàng mà shop đến hướng đến qua các kênh social

- Chăm sóc khách hàng trên các trang shop quản lý và các sàn thương mại điện tử ( online )

- Hỗ trợ tư vấn bán hàng trực tiếp tại shop hoặc hội chợ, workshop

√ Thời gian làm việc: - Ngày 8h: 7h45-17h30 ( Nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút )

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Sinh viên năm 2 trở lên, thích giao tiếp và tiếp xúc khách hàng ngành dịch vụ

- Chủ động hoạch định kế hoạch làm việc và báo cáo tình hình công việc

- Chủ động trao đổi, đề xuất ý kiến, ý tưởng, giải quyết vấn đề

- Có chí cầu tiến, tiến thủ, thích chinh phục vị trí cao, thử thách, ham học hỏi

- Không yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng

- Đam mê sự phát triển, thăng tiên, kiếm tiền

Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách và đãi ngộ

- Lương cứng: 7-8tr + % doanh thu từ nhiều nguồn khác, phổ biến thêm khi phỏng vấn

- Chế độ lương minh bạch, rõ ràng, không giam lương, cắt giảm vô lý

- Môi trường vui vẻ, năng động, genz, teamwork, thưởng, động nghiệp cute

- Hỗ trợ training kỹ lưỡng trong 2-4 tuần, có team support trong quá trình làm việc

- Được trao quyền, lắng nghe. Môi trường start-up nên cơ hội cân nhắc rất cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Mộc Trà Beauty

Mộc Trà Beauty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ban-le-thu-nhap-tu-4-den-15-trieu-hop-dong-tai-ho-chi-minh-job245871
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Mộc Trà Beauty
Tuyển Bán lẻ/bán sỉ Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu
Mộc Trà Beauty
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 24/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 72 ngày để ứng tuyển 4 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Mộc Trà Beauty
Tuyển Bán lẻ/bán sỉ Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu
Mộc Trà Beauty
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7.6 - 9.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu Bảo Ngọc Store
4 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Homi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Homi Cosmetic
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Bảo Ngọc Store
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu OGC Beauty
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu OGC Beauty
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OGC Beauty
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
5.6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm