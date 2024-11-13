Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Grace Tower, 71 Hoàng Văn Thái, Quận 7 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Tham gia phát triển sản phẩm mới cho đối tác

- Nghiên cứu thông tin thị trường

- Làm việc cùng Designer về thiết kế bao bì

- Theo dõi tiến độ sản xuất sản phẩm với các phòng ban liên quan

2. Thực thi các hoạt động marketing:

- Brief cho Designer để sản xuất hình ảnh, video cho đối tác bán hàng khi có yêu cầu: banner, POSM, TVC

- Lên plan content social cho đối tác bán hàng và viết content theo plan đã duyệt. Theo dõi hiệu quả của content dựa trên các chỉ số reach, engagement.

- Viết kịch bản video quảng cáo sản phẩm, kịch bản livestream

3. Các công việc hành chính: chuẩn bị hợp đồng, giấy tờ nội bộ, làm thủ tục thanh toán cho các đối tác và cộng tác viên...

4. Một số hoạt động Marketing khác:

- Lên kế hoạch và theo dõi hiệu quả chạy quảng cáo của Agency để đạt mục tiêu

- Lên kế hoạch và tổ chức event cho đối tác bán hàng

- Lên nội dung training sản phẩm cho đối tác bán hàng

- Booking KOL, KOC

5. Lấy số liệu làm report của team: số liệu kinh doanh, số liệu marketing

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm viết content social, viết kịch bản short video, video quảng cáo sản phẩm, livestream ngành Làm đẹp, sức khoẻ

- Chịu được áp lực công việc khi vào mùa cao điểm

- Thành thạo sử dụng Google Drive

- Biết ứng dụng Chat GPT, Canva trong công việc

- Biết sử dụng Adobe cơ bản: Photoshop, Illustrator

- Có mục tiêu rõ ràng trong công việc và hiểu yêu cầu của công việc

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm các vị trí brand assistant, trade marketing hoặc agency về giải pháp marketing, social.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực làm việc;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h30 đến 5h30;

Thời gian thử việc: 02 tháng;

Phép năm: 14 ngày/năm;

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực;

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: BHXH đầy đủ theo quy định, thưởng các dịp lễ tết trong năm; Xét đánh giá và điều chỉnh lương hàng năm;

Tham gia các hoạt động kết nối trong công ty: teambuilding, YEP, workshop đào tạo nội bộ;

Thưởng tháng 13 + Thưởng năm dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin