Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 822/67A Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận data từ marketing và tư vấn mỹ phẩm đến với khách hàng, đối tác, (bao gồm khách hàng doanh nghiệp: Chủ spa, bác sĩ, cửa hàng mỹ phẩm,...)
Tư vấn khách trực tiếp, hoặc online. Trực tiếp thực hiện demo sản phẩm tại spa khách. Ngành hàng đặc trị mụn, nám, trị thâm... (Sẽ được bác sĩ cty đào tạo trước)
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận các chính sách bán hàng, marketing của công ty để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
Đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số trong từng tháng được giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, spa, phòng khám
Trung thực, chăm chỉ, có định hướng và đam mê trong lĩnh vực dược mỹ phẩm
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình bày và thuyết phục khách hàng
Năng động, cầu tiến, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài
Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + 5% doanh số bán hàng + thưởng theo lợi nhuận kinh doanh
5% doanh số bán hàng
Thưởng các dịp lễ Tết hằng năm theo quy định của công ty. Thưởng lương tháng 13 theo thu nhập thực tế.
BHXH, BHYT, BHTN được đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức mỹ phẩm và những kỹ năng cần thiết
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: team building, phụ cấp, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô A7 đường số 6 – KCN Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

