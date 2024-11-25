Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
- Hồ Chí Minh: 822/67A Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận data từ marketing và tư vấn mỹ phẩm đến với khách hàng, đối tác, (bao gồm khách hàng doanh nghiệp: Chủ spa, bác sĩ, cửa hàng mỹ phẩm,...)
Tư vấn khách trực tiếp, hoặc online. Trực tiếp thực hiện demo sản phẩm tại spa khách. Ngành hàng đặc trị mụn, nám, trị thâm... (Sẽ được bác sĩ cty đào tạo trước)
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận các chính sách bán hàng, marketing của công ty để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
Đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số trong từng tháng được giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, chăm chỉ, có định hướng và đam mê trong lĩnh vực dược mỹ phẩm
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình bày và thuyết phục khách hàng
Năng động, cầu tiến, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài
Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS Thì Được Hưởng Những Gì
5% doanh số bán hàng
Thưởng các dịp lễ Tết hằng năm theo quy định của công ty. Thưởng lương tháng 13 theo thu nhập thực tế.
BHXH, BHYT, BHTN được đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức mỹ phẩm và những kỹ năng cần thiết
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: team building, phụ cấp, hiếu hỉ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
