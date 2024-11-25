Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 822/67A Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận data từ marketing và tư vấn mỹ phẩm đến với khách hàng, đối tác, (bao gồm khách hàng doanh nghiệp: Chủ spa, bác sĩ, cửa hàng mỹ phẩm,...)

Tư vấn khách trực tiếp, hoặc online. Trực tiếp thực hiện demo sản phẩm tại spa khách. Ngành hàng đặc trị mụn, nám, trị thâm... (Sẽ được bác sĩ cty đào tạo trước)

Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận các chính sách bán hàng, marketing của công ty để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

Đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số trong từng tháng được giao

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, spa, phòng khám

Trung thực, chăm chỉ, có định hướng và đam mê trong lĩnh vực dược mỹ phẩm

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình bày và thuyết phục khách hàng

Năng động, cầu tiến, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài

Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + 5% doanh số bán hàng + thưởng theo lợi nhuận kinh doanh

Thưởng các dịp lễ Tết hằng năm theo quy định của công ty. Thưởng lương tháng 13 theo thu nhập thực tế.

BHXH, BHYT, BHTN được đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước

Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức mỹ phẩm và những kỹ năng cần thiết

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: team building, phụ cấp, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS

