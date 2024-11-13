Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý nhân sự làm việc tại cửa hàng: đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra công việc, giám sát thực hiện nội quy, đánh giá năng lực, giải quyết các vấn đề tại showroom...
Giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Showroom (doanh thu, top sales, hàng tồn kho,...).
Quản lý hàng hóa tại Showroom: Kiểm kho, kiểm soát thất thoát, đảm bảo hàng hóa được trưng bày đầy đủ, cập nhật và in giá sản phẩm, giám sát tester tại Showroom,....
Quản lý doanh số cửa hàng gồm theo dõi, kiểm tra, phân tích & xác định các lý do tăng giảm doanh số, xác định các phương pháp tăng doanh số tại cửa hàng.
Nắm các chương trình khuyến mãi đang diễn ra và phổ biến cho nhân viên. Đề nghị các POSM sales, thông tin sp cần thiết, bảo quản POSM. Phối hợp với phòng Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động khuyến mãi, workshop,...tại cửa hàng được thuận lợi.
Đảm bảo nhân viên luôn phục vụ tốt với dịch vụ và giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của SM
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng nổ, lắng nghe, có tinh thần cầu tiến.
Kỹ năng bán hàng, phân tích, lãnh đạo đội nhóm trên 10 người.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Khả năng xử lý tình huống tốt
Chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean Thì Được Hưởng Những Gì
Địa chỉ làm việc: Chi nhánh Quận 3, Bình Thạnh, Thủ Đức
Thời gian làm việc: Xoay ca 8 tiếng (8h00-17h00/14h00-22h30)
Tham gia chương trình đào tạo từ đội ngũ nhân viên của Công ty và các chuyên gia của các nhãn hàng mỹ phẩm;
Có nhiều cơ hội thăng tiến
Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc
Các đãi ngộ về du lịch, Teambuilding, văn hóa thể thao khác
Tham gia gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân
Hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Thưởng lương tháng 13 + thưởng năm theo tình hình kinh doanh của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
