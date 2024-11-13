Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý nhân sự làm việc tại cửa hàng: đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra công việc, giám sát thực hiện nội quy, đánh giá năng lực, giải quyết các vấn đề tại showroom...

Giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Showroom (doanh thu, top sales, hàng tồn kho,...).

Quản lý hàng hóa tại Showroom: Kiểm kho, kiểm soát thất thoát, đảm bảo hàng hóa được trưng bày đầy đủ, cập nhật và in giá sản phẩm, giám sát tester tại Showroom,....

Quản lý doanh số cửa hàng gồm theo dõi, kiểm tra, phân tích & xác định các lý do tăng giảm doanh số, xác định các phương pháp tăng doanh số tại cửa hàng.

Nắm các chương trình khuyến mãi đang diễn ra và phổ biến cho nhân viên. Đề nghị các POSM sales, thông tin sp cần thiết, bảo quản POSM. Phối hợp với phòng Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động khuyến mãi, workshop,...tại cửa hàng được thuận lợi.

Đảm bảo nhân viên luôn phục vụ tốt với dịch vụ và giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của SM

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát bán hàng, Quản lý bán hàng

Năng nổ, lắng nghe, có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng bán hàng, phân tích, lãnh đạo đội nhóm trên 10 người.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Khả năng xử lý tình huống tốt

Chịu được áp lực công việc.

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ làm việc: Chi nhánh Quận 3, Bình Thạnh, Thủ Đức

Thời gian làm việc: Xoay ca 8 tiếng (8h00-17h00/14h00-22h30)

Tham gia chương trình đào tạo từ đội ngũ nhân viên của Công ty và các chuyên gia của các nhãn hàng mỹ phẩm;

Có nhiều cơ hội thăng tiến

Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc

Các đãi ngộ về du lịch, Teambuilding, văn hóa thể thao khác

Tham gia gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Thưởng lương tháng 13 + thưởng năm theo tình hình kinh doanh của Công ty

