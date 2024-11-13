Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho Công ty.

Tiếp nhận data khách hàng trên pancake

Tư vấn chốt đơn

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về đơn hàng

Kiểm tra vận đơn, phối hợp với các bên liên quan điều phối đơn hàng

Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định

Thời gian làm việc: 8h-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h30), từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm

Có trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi

Kỹ năng Đàm phán, giao tiếp tốt, thuyết phục

Ưu tiên Ứng viên đã làm việc có tiếp xúc với pancake

Sản phẩm đồ gia dụng với thương hiệu Lazychef

Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Lương doanh thu

Trong đó:

Thưởng nóng

Lương tháng 13

Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty

Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến

Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc

Phúc lợi Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

