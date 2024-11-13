Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho Công ty.
Tiếp nhận data khách hàng trên pancake
Tư vấn chốt đơn
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về đơn hàng
Kiểm tra vận đơn, phối hợp với các bên liên quan điều phối đơn hàng
Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định
Thời gian làm việc: 8h-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h30), từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có kinh nghiệm
Có trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi
Kỹ năng Đàm phán, giao tiếp tốt, thuyết phục
Ưu tiên Ứng viên đã làm việc có tiếp xúc với pancake
Sản phẩm đồ gia dụng với thương hiệu Lazychef

Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Lương doanh thu
Trong đó:
Thưởng nóng
Lương tháng 13
Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty
Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến
Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc
Phúc lợi Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

