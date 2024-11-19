Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DENNA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tiếp nhận và quản lý dữ liệu khách hàng được phân công trên hệ thống phần mềm.

- Thực hiện các cuộc gọi ra chăm sóc khách hàng theo các chiến dịch thường xuyên và định kỳ

- Thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ

- Tư vấn thuyết phục khách hàng tiếp tục sử dụng, gia hạn hoặc mua thêm các sản phẩm trong quá trình chăm sóc.

- Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan giải quyết phản ánh khiếu nại của khách hàng.

- Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Được đào tạo bài bản

Vui vẻ hòa đồng

Có trách nhiệm trong công việc

Yêu thích công việc CSKH

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DENNA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ như thưởng lễ, tết, du lịch/ năm, thưởng tháng, quý, năm,......

Để xe miễn phí, được đào tạo học hỏi các kỹ năng theo nhóm, đào tạo 1:1 cầm tay chỉ việc

Không phải đi tìm kiếm khách hàng, khách hàng đang có nhu cầu , tỷ lên upsale cao

Được hỗ trợ khắc phục những vấn đề khó khắn nhanh chóng trong quá trình làm việc

Môi trường thân thiện, trẻ, hòa đồng- Được tham gia nhiều chương trình, vui chơi do công ty tổ chức

Mỗi tháng được nghỉ 4 ngày

Thưởng hoa hồng sản phẩm không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DENNA VIỆT NAM

