Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DENNA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DENNA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 113 Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Tiếp nhận và quản lý dữ liệu khách hàng được phân công trên hệ thống phần mềm.
- Thực hiện các cuộc gọi ra chăm sóc khách hàng theo các chiến dịch thường xuyên và định kỳ
- Thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ
- Tư vấn thuyết phục khách hàng tiếp tục sử dụng, gia hạn hoặc mua thêm các sản phẩm trong quá trình chăm sóc.
- Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan giải quyết phản ánh khiếu nại của khách hàng.
- Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Được đào tạo bài bản
Vui vẻ hòa đồng
Có trách nhiệm trong công việc
Yêu thích công việc CSKH
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DENNA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Để xe miễn phí, được đào tạo học hỏi các kỹ năng theo nhóm, đào tạo 1:1 cầm tay chỉ việc
Không phải đi tìm kiếm khách hàng, khách hàng đang có nhu cầu , tỷ lên upsale cao
Được hỗ trợ khắc phục những vấn đề khó khắn nhanh chóng trong quá trình làm việc
Môi trường thân thiện, trẻ, hòa đồng- Được tham gia nhiều chương trình, vui chơi do công ty tổ chức
Mỗi tháng được nghỉ 4 ngày
Thưởng hoa hồng sản phẩm không giới hạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DENNA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
