Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng mới trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm của Mona Frema tới các đại lý, nhà thuốc, clinic, spa và khách hàng cá nhân.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mãi và các chiến lược kinh doanh.

- Báo cáo doanh số và tình hình thị trường cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Dược phẩm, Marketing

- 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, bán hàng

- Sử dụng cơ bản tin học.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

- Tinh thần ham học hỏi, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi

- Siêng năng, có thể làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng khi đạt target.

- Được đào tạo về làm đẹp và chăm sóc da. Về cơ bản được làm việc và tiếp xúc với các bác sĩ da liễu, thẩm mỹ.

- Phụ cấp xăng xe và điện thoại.

- Du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan

