Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng mới trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.
- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm của Mona Frema tới các đại lý, nhà thuốc, clinic, spa và khách hàng cá nhân.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mãi và các chiến lược kinh doanh.
- Báo cáo doanh số và tình hình thị trường cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Dược phẩm, Marketing
- 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, bán hàng
- Sử dụng cơ bản tin học.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
- Tinh thần ham học hỏi, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi
- Siêng năng, có thể làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng khi đạt target.
- Được đào tạo về làm đẹp và chăm sóc da. Về cơ bản được làm việc và tiếp xúc với các bác sĩ da liễu, thẩm mỹ.
- Phụ cấp xăng xe và điện thoại.
- Du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan

Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: P702A Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

