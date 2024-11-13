Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO
- Hồ Chí Minh: Số T16
- 27, Đường T16, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của công ty đang kinh doanh với nguồn khách hàng chất lượng và dồi dào từ các kênh thương hiệu của công ty trên Website, Facebook, Youtube, Tiktok,.
100% Data khách hàng công ty cung cấp, không tìm kiếm khách hàng.
Chăm sóc khách hàng để duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng: hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chăm sóc và giới thiệu thêm các sản phẩm phù hợp.
Báo cáo & review công việc mỗi ngày, theo sát tiến độ, phối hợp với quản lý (team Leader) để đưa ra các giải pháp gia tăng doanh số & chất lượng công việc.
Chăm sóc khách hàng và chốt đơn.
Đảm bảo KPI được hoàn thành
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop để làm việc, công ty sẽ cấp sim và điện thoại.
Nói chuyện tự tin, lưu loát, giọng nói dễ nghe, có kinh nghiệm sale mỹ phẩm, TPCN, spa, nha khoa là một lợi thế.
Đã có kinh nghiệm trực Fanpage bán hàng, thao tác máy tính nhanh, chat khách nhanh.
Có tư duy bán hang, chăm chỉ, siêng năng
Check được tin nhắn khách hang ngoài giờ hành chánh
Có khát khao kiếm tiền, không chỉ hài lòng với lương cứng hiện tại.
Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: 2%-5% trên doanh số + thưởng đơn nóng mỗi ngày + thưởng tháng 13 + thưởng thi đua.
Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật lao động: ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, bảo hiểm, chế độ...
Được đào tạo kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp.
Được đào tạo quy trình làm việc bài bản, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, đào tạo thăng cấp lên quản lý, trưởng phòng,.. nếu có nguyện vọng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI