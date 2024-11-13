Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số T16 - 27, Đường T16, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của công ty đang kinh doanh với nguồn khách hàng chất lượng và dồi dào từ các kênh thương hiệu của công ty trên Website, Facebook, Youtube, Tiktok,.

100% Data khách hàng công ty cung cấp, không tìm kiếm khách hàng.

Chăm sóc khách hàng để duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng: hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chăm sóc và giới thiệu thêm các sản phẩm phù hợp.

Báo cáo & review công việc mỗi ngày, theo sát tiến độ, phối hợp với quản lý (team Leader) để đưa ra các giải pháp gia tăng doanh số & chất lượng công việc.

Chăm sóc khách hàng và chốt đơn.

Đảm bảo KPI được hoàn thành

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên và chỉ tuyển: Nữ

Có laptop để làm việc, công ty sẽ cấp sim và điện thoại.

Nói chuyện tự tin, lưu loát, giọng nói dễ nghe, có kinh nghiệm sale mỹ phẩm, TPCN, spa, nha khoa là một lợi thế.

Đã có kinh nghiệm trực Fanpage bán hàng, thao tác máy tính nhanh, chat khách nhanh.

Có tư duy bán hang, chăm chỉ, siêng năng

Check được tin nhắn khách hang ngoài giờ hành chánh

Có khát khao kiếm tiền, không chỉ hài lòng với lương cứng hiện tại.

Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng. Thu nhập thực tế của nhân sự đang làm hiện tại từ 15 - 25 triệu/tháng.

Thưởng: 2%-5% trên doanh số + thưởng đơn nóng mỗi ngày + thưởng tháng 13 + thưởng thi đua.

Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật lao động: ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, bảo hiểm, chế độ...

Được đào tạo kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp.

Được đào tạo quy trình làm việc bài bản, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, đào tạo thăng cấp lên quản lý, trưởng phòng,.. nếu có nguyện vọng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO

