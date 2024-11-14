Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm

Phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng nhằm thúc đẩy doanh thu cho các sản phẩm mỹ phẩm tại các kênh bán lẻ (cửa hàng, website, sàn thương mại điện tử, v.v. -> 80% thị trường online).

Xác định và phát triển các cơ hội bán hàng mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing cho các sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến, các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt.

Tối ưu hóa các chiến lược marketing để tăng trưởng doanh thu và cải thiện nhận thức về thương hiệu trong ngành mỹ phẩm.

Phân tích thị trường và xu hướng:

Nghiên cứu và phân tích thị trường mỹ phẩm, đối thủ cạnh tranh, và nhu cầu của khách hàng để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.

Cập nhật thông tin về các xu hướng làm đẹp mới và áp dụng vào chiến lược bán hàng và marketing của công ty.

Đánh giá nhu cầu thị trường và đưa ra các đề xuất về hướng phát triển sản phẩm cũng như xây dựng hướng đi thương hiệu phù hợp.

Quản lý chiến dịch quảng cáo, truyền thông và khuyến mãi:

Thiết kế và triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá, và các chiến dịch quảng bá đặc biệt nhằm kích cầu và thu hút khách hàng mua sắm.

Đảm bảo các chiến dịch tiếp thị có thể tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu và đạt được hiệu quả doanh thu cao.

Tìm kiếm các đối tác hợp tác co-brand để phát triển kinh doanh và đẩy mạnh thương hiệu.

Tìm kiếm và làm việc với các influencers cho các hoạt động tăng branding & doanh số.

Báo cáo và đo lường hiệu quả công việc:

Theo dõi và báo cáo kết quả các chiến dịch marketing và bán hàng, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Phân tích dữ liệu khách hàng và doanh thu để tối ưu hóa các chiến lược bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ mỹ phẩm hoặc các ngành tiêu dùng cao cấp.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm, xu hướng làm đẹp và các chiến lược marketing hiệu quả trong ngành làm đẹp nói chung và thị trường các sản phẩm cao cấp nói riêng.

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh một nhãn hàng mới là 1 lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động tại TMV lâu đời trong ngành.

Nghỉ thứ 7 & CN.

Đảm bảo các quyền lợi nhân sự theo đúng quy định Nhà nước.

Phụ cấp cơm, gửi xe.

Cơ hội thăng tiến.

Đào tạo thêm kỹ năng và kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển

