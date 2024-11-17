Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam
- Hà Nội: Hà Đông ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn về nhãn hàng; tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu mỹ phẩm đến khách hàng; hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm phù hợp.
Cung cấp thông tin và dịch vụ ưu đãi theo chương trình chăm sóc khách hàng độc quyền của nhãn hàng.
Cố gắng hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
Trưng bày và bảo quản sản phẩm trong cửa hàng; giữ gìn vệ sinh quầy kệ; kiểm kê và đảm bảo số lượng hàng hóa phụ trách.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Chi tiết công việc được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp
Ứng viên yêu thích làm đẹp, có khả năng tự trang điểm và tinh thần phục vụ khách hàng
Tại Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Ngày nghỉ: 1 ngày / tuần + 12 ngày phép năm
Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động
Chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24 ngay trong thời gian thử việc
Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức
Chế độ mỹ phẩm theo hằng quý
Nhân viên được tham gia các khóa đào tạo liên tục về kỹ năng mềm, sản phẩm mới... trực tiếp từ các nhãn hàng
Cơ hội gặp gỡ và phục vụ các khách hàng VIP, người nổi tiếng
Cơ hội đi du lịch Hàn Quốc dành cho nhân viên làm tốt và/hoặc gắn bó lâu dài với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
