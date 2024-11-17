Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn về nhãn hàng; tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu mỹ phẩm đến khách hàng; hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm phù hợp.

Cung cấp thông tin và dịch vụ ưu đãi theo chương trình chăm sóc khách hàng độc quyền của nhãn hàng.

Cố gắng hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

Trưng bày và bảo quản sản phẩm trong cửa hàng; giữ gìn vệ sinh quầy kệ; kiểm kê và đảm bảo số lượng hàng hóa phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Chi tiết công việc được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên, ưu tiên kinh nghiệm tại các thương hiệu / cửa hàng mỹ phẩm là lợi thế

Ngoại hình dễ nhìn, da mặt đẹp

Ứng viên yêu thích làm đẹp, có khả năng tự trang điểm và tinh thần phục vụ khách hàng

Tại Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh thu

Lương tháng 13

Ngày nghỉ: 1 ngày / tuần + 12 ngày phép năm

Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động

Chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24 ngay trong thời gian thử việc

Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức

Chế độ mỹ phẩm theo hằng quý

Nhân viên được tham gia các khóa đào tạo liên tục về kỹ năng mềm, sản phẩm mới... trực tiếp từ các nhãn hàng

Cơ hội gặp gỡ và phục vụ các khách hàng VIP, người nổi tiếng

Cơ hội đi du lịch Hàn Quốc dành cho nhân viên làm tốt và/hoặc gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam

