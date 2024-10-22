Tuyển Bất động sản/Xây dựng SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bất động sản/Xây dựng SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

SUN WORLD HOLDING
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
SUN WORLD HOLDING

Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại SUN WORLD HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập danh sách về những trang thiết bị và vật tư (OS&E) cần thiết; Làm việc trực tiếp tại công trình thi công để phối hợp trực tiếp với các đơn vị nhà thầu trong quá trình xây dựng; Đánh giá, phân tích các hư hỏng và xác định các biện pháp khắc phục phù hợp để cải thiện hiệu suất thời gian chết; Xây dựng và phối hợp tuyển dụng bộ máy nhân sự của Phòng Bảo trì; Quản lý Phòng Bảo trì, đảm bảo mọi công việc được thực hiện theo các Quy trình hoạt động chuẩn (SOP) và các tiêu chuẩn liên quan; Tiếp nhận và kiểm tra các hàng hóa của Bảo trì; Xây dựng các quy trình, quy định; Phối hợp trong quá trình chạy thử, cân chỉnh hệ thống cơ điện (T&C); Tiếp nhận đào tạo của NSX và đào tạo nhân viên; Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch Bảo trì tại khu vực trò chơi và điểm tham quan bên trong Công viên Nước; Thiết lập và quản lý Ngân sách Bộ phận.
Lập danh sách về những trang thiết bị và vật tư (OS&E) cần thiết;
Làm việc trực tiếp tại công trình thi công để phối hợp trực tiếp với các đơn vị nhà thầu trong quá trình xây dựng;
Đánh giá, phân tích các hư hỏng và xác định các biện pháp khắc phục phù hợp để cải thiện hiệu suất thời gian chết;
Xây dựng và phối hợp tuyển dụng bộ máy nhân sự của Phòng Bảo trì;
Quản lý Phòng Bảo trì, đảm bảo mọi công việc được thực hiện theo các Quy trình hoạt động chuẩn (SOP) và các tiêu chuẩn liên quan;
Tiếp nhận và kiểm tra các hàng hóa của Bảo trì;
Xây dựng các quy trình, quy định; Phối hợp trong quá trình chạy thử, cân chỉnh hệ thống cơ điện (T&C);
Tiếp nhận đào tạo của NSX và đào tạo nhân viên;
Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch Bảo trì tại khu vực trò chơi và điểm tham quan bên trong Công viên Nước;
Thiết lập và quản lý Ngân sách Bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về cơ khí, điện, nước; Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm bảo trì, làm việc lĩnh vực vui chơi giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng; Có hiểu biết và kiến thức chuyên môn sâu & kinh nghiệm thực tế trong việc thi công, vận hành, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện, nước,...; Có kĩ năng đào tạo tốt; Khả năng sử dụng Tiếng Anh khá, thành thạo trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về cơ khí, điện, nước;
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm bảo trì, làm việc lĩnh vực vui chơi giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng;
Có hiểu biết và kiến thức chuyên môn sâu & kinh nghiệm thực tế trong việc thi công, vận hành, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện, nước,...;
Có kĩ năng đào tạo tốt;
Khả năng sử dụng Tiếng Anh khá, thành thạo trong công việc.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn về Vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:
Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo như hỗ trợ nhà ở và các phụ cấp ăn ca, điện thoại…; Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc; Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng; Được đóng bảo hiểm đầy đủ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare; Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV; Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục; Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.
Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo như hỗ trợ nhà ở và các phụ cấp ăn ca, điện thoại…;
Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc;
Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;
Được đóng bảo hiểm đầy đủ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;
Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;
Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SUN WORLD HOLDING

SUN WORLD HOLDING

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 36 - 38 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bao-tri-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-nam-job217799
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 11 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đồng Phát
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Đồng Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Đồng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH điện tử Longcheer Meiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu Công ty TNHH điện tử Longcheer Meiko Việt Nam
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH VIN GEM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VIN GEM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI AN làm việc tại Hà Nam thu nhập 4 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI AN
4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN QUÝ KHÁNH HÒA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN QUÝ KHÁNH HÒA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH điện tử Longcheer Meiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu Công ty TNHH điện tử Longcheer Meiko Việt Nam
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HTCTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất LONGCHEER MEIKO ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu LONGCHEER MEIKO ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI AN làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN HÀ NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm