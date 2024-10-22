Tuyển Bất động sản/Xây dựng SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập danh sách về những trang thiết bị và vật tư (OS&E) cần thiết; Làm việc trực tiếp tại công trình thi công để phối hợp trực tiếp với các đơn vị nhà thầu trong quá trình xây dựng; Đánh giá, phân tích các hư hỏng và xác định các biện pháp khắc phục phù hợp để cải thiện hiệu suất thời gian chết; Xây dựng và phối hợp tuyển dụng bộ máy nhân sự của Phòng Bảo trì; Quản lý Phòng Bảo trì, đảm bảo mọi công việc được thực hiện theo các Quy trình hoạt động chuẩn (SOP) và các tiêu chuẩn liên quan; Tiếp nhận và kiểm tra các hàng hóa của Bảo trì; Xây dựng các quy trình, quy định; Phối hợp trong quá trình chạy thử, cân chỉnh hệ thống cơ điện (T&C); Tiếp nhận đào tạo của NSX và đào tạo nhân viên; Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch Bảo trì tại khu vực trò chơi và điểm tham quan bên trong Công viên Nước; Thiết lập và quản lý Ngân sách Bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về cơ khí, điện, nước; Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm bảo trì, làm việc lĩnh vực vui chơi giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng; Có hiểu biết và kiến thức chuyên môn sâu & kinh nghiệm thực tế trong việc thi công, vận hành, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện, nước,...; Có kĩ năng đào tạo tốt; Khả năng sử dụng Tiếng Anh khá, thành thạo trong công việc.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn về Vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:

Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo như hỗ trợ nhà ở và các phụ cấp ăn ca, điện thoại…; Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc; Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng; Được đóng bảo hiểm đầy đủ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare; Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV; Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục; Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

