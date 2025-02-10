Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 39 Đường 37 Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Tìm kiếm, xây dựng ý tưởng, format nội dung cho các thể loại truyền thông mạng xã hội

Xây dựng kịch bản video ngắn (tiểu phẩm, tình huống, trend...)

Xây dựng các kịch bản phim ngắn, web drama, sitcom...

Tham gia vào quá trình tiền kỳ và hậu kỳ cho các video.

Có kiến thức cơ bản về xây dựng kịch bản phim, video ngắn, content marketing.

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực biên kịch.

Có tư duy sang tạo tốt, đa dạng trong ý tưởng và có nhìn đa chiều.

Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các trào lưu (trend) hiện nay.

Ưu tiên ứng viên có yêu thích và sẵn sàng tham gia quá trình ghi hình, xuất hiện trước ống kính.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17h00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

