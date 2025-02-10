Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 39 Đường 37 Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm, xây dựng ý tưởng, format nội dung cho các thể loại truyền thông mạng xã hội
Xây dựng kịch bản video ngắn (tiểu phẩm, tình huống, trend...)
Xây dựng các kịch bản phim ngắn, web drama, sitcom...
Tham gia vào quá trình tiền kỳ và hậu kỳ cho các video.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về xây dựng kịch bản phim, video ngắn, content marketing.
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực biên kịch.
Có tư duy sang tạo tốt, đa dạng trong ý tưởng và có nhìn đa chiều.
Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các trào lưu (trend) hiện nay.
Ưu tiên ứng viên có yêu thích và sẵn sàng tham gia quá trình ghi hình, xuất hiện trước ống kính.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17h00).
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
