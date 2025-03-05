Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần Truecos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty cổ phần Truecos
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 180 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng kịch bản video thương hiệu cá nhân cho sếp trên kênh tiktok.
Tìm idea phù hợp với tính cách của sếp .
Viết kịch bản mới xây dựng kênh.
Phối hợp với editor để hoàn thiện video
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó, cẩn thận và siêng năng.
Kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung.
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.
Tại Công ty cổ phần Truecos Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ và năng động
Mức lương 8-15 triệu ( thỏa thuận theo lượng công việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truecos
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
