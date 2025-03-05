Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần Truecos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 180 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng kịch bản video thương hiệu cá nhân cho sếp trên kênh tiktok.

Tìm idea phù hợp với tính cách của sếp .

Viết kịch bản mới xây dựng kênh.

Phối hợp với editor để hoàn thiện video

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, cẩn thận và siêng năng.

Kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung.

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.

Tại Công ty cổ phần Truecos Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ và năng động

Mức lương 8-15 triệu ( thỏa thuận theo lượng công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truecos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.