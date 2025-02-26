Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MOKSA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH MOKSA

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phương 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Theo dõi và phân tích nội dung hot trên nền tảng video ngắn, phân tích nội dung hot của các tài khoản đối thủ cạnh tranh và các tài khoản liên quan trong danh mục này và đưa ra kế hoạch sáng tạo liên quan đến các chủ đề hot
2. Phân tích các quy tắc và điểm nóng của nền tảng video ngắn và hiểu cơ chế nền tảng
3. Có khả năng tách kịch bản, có kinh nghiệm biên tập luồng thông tin, viết dàn ý nội dung video và kịch bản phân cảnh, hỗ trợ đạo diễn quay phim, lựa chọn chủ đề và viết quảng cáo
4. Có khả năng viết content , lên ý tưởng quay dựng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong sản xuất video ngắn phổ biến là một lợi thế.
- Có khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ và tư duy sáng tạo.
- Có khả năng viết content là một lợi thế .
- Có kỹ năng viết quảng cáo nhất định.
- Có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung/tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 10tr-15tr thảo thuận theo năng lực
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, phép năm
- Có cơ hội thăng tiến và review lương
- Làm việc giờ hành chính: 9:00-18:00, nghỉ CN và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MOKSA

CÔNG TY TNHH MOKSA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 472 Trần Hưng Đạo

