Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phương 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Biên kịch

1. Theo dõi và phân tích nội dung hot trên nền tảng video ngắn, phân tích nội dung hot của các tài khoản đối thủ cạnh tranh và các tài khoản liên quan trong danh mục này và đưa ra kế hoạch sáng tạo liên quan đến các chủ đề hot

2. Phân tích các quy tắc và điểm nóng của nền tảng video ngắn và hiểu cơ chế nền tảng

3. Có khả năng tách kịch bản, có kinh nghiệm biên tập luồng thông tin, viết dàn ý nội dung video và kịch bản phân cảnh, hỗ trợ đạo diễn quay phim, lựa chọn chủ đề và viết quảng cáo

4. Có khả năng viết content , lên ý tưởng quay dựng

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm trong sản xuất video ngắn phổ biến là một lợi thế.

- Có khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ và tư duy sáng tạo.

- Có khả năng viết content là một lợi thế .

- Có kỹ năng viết quảng cáo nhất định.

- Có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung/tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 10tr-15tr thảo thuận theo năng lực

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, phép năm

- Có cơ hội thăng tiến và review lương

- Làm việc giờ hành chính: 9:00-18:00, nghỉ CN và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

